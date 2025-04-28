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У Харківській області автомобіль підірвався на вибуховому пристрої

Денис Молотов
Денис Молотов
У Харківській області автомобіль підірвався на вибуховому пристрої

У Харківській області сталася чергова трагедія: у селі Мала Комишуваха Ізюмського району ввечері автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої. Про це у неділю, 27 квітня, повідомив Центр координації протимінної діяльності.

📢 «Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої», — зазначається у повідомленні.

За даними Центру, унаслідок вибуху постраждали троє осіб, які отримали поранення різного ступеня важкості.

Нагадаємо, бойові дії в Ізюмському районі Харківської області тривали у 2022 році. Підрозділи Збройних сил України звільнили цей район восени того ж року в ході успішного контрнаступу.

📌 Подібні інциденти останнім часом почастішали. Так, раніше у Херсонській області чоловік підірвався на міні під час поїздки на мотоциклі, внаслідок чого отримав травми.

📌 На Херсонщині від детонації російської вибухівки у селищі Велетенське постраждав 60-річний місцевий мешканець, а в селі Стійке на міні підірвався 51-річний чоловік.

☝️ Також повідомлялося, що на Донеччині двоє 11-річних хлопчиків постраждали, підірвавшись на невідомому вибуховому предметі.

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