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Зеленський вшанував пам’ять жертв російського ракетного удару у Кривому Розі

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський вшанував пам’ять жертв російського ракетного удару у Кривому Розі

Шостий президент України Володимир Зеленський в п’ятницю, 11 квітня, вшанував пам’ять загиблих унаслідок жахливого ракетного удару по Кривому Рогу, який російські окупаційні війська здійснили 4 квітня. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

📢 «Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для росії людське життя не варте нічого. Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор», – написав Зеленський.

В Офісі президента нагадали, що 4 квітня росіяни завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по житловому району Кривого Рогу, уражено було територію біля багатоповерхівок та дитячого майданчика.

❗ Внаслідок атаки загинули 19 людей, з них дев’ятеро — діти. Найменшій жертві було лише три роки. Поранень зазнали 75 людей, серед них 17 дітей. Медики досі борються за життя кількох постраждалих.

🚑 Під час рятувальної операції росія здійснила повторний удар — цього разу дронами. Було пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Загинула ще одна людина, п’ятеро отримали поранення.

🏚️ У місті пошкоджено 60 багатоквартирних будинків, 23 приватних оселі та три навчальні заклади.

⚠️ Тим часом росія традиційно вдалася до дезінформації — окупанти заявили, що атакували нібито ресторан із військовими ЗСУ і НАТО. Однак оприлюднені кадри з місця удару повністю спростували цю версію: будівля вціліла, людей там було небагато, і всі — цивільні.

На відео чітко видно, що жодних «втрат до 85 осіб», про які заявляв ворог, не було. Ба більше — росіяни навіть стверджували, що ресторан знищений, тоді як споруда залишилася неушкодженою.

☝️ Також нагадаємо, що дипломати вшанували пам’ять загиблих у Кривому Розі внаслідок російської ракетної атаки 4 квітня. Як повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, 32 посли та представники іноземних дипломатичних місій прибули до міста, щоб особисто віддати шану жертвам трагедії.

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