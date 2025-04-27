Неділя, 27 Квітня, 2025
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Вибух у Бандар-Аббас: понад 25 загиблих і більше 700 поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибух у Бандар-Аббасі: понад 25 загиблих і більше 700 поранених

Щонайменше 25 осіб загинуло та понад 700 отримали поранення внаслідок потужного вибуху, що стався в найбільшому порту Ірану, Бандар-Аббас. За повідомленням агентства Reuters, вибух, ймовірно, був спричинений хімічними речовинами.

📢 Подія сталася на території порту Шахід Раджаї, який є найбільшим контейнерним вузлом країни. Іранська організація з управління кризовими ситуаціями зазначила, що 752 особи отримали медичну допомогу, з яких 190 залишаються на лікуванні в медичних закладах.

☝️ Варто зазначити, що цей вибуховий інцидент стався 26 квітня, і вже на той час було зафіксовано 18 загиблих та 750 постраждалих. Однак офіційні дані, оновлені на неділю, 27 квітня, свідчать про значно більші масштаби трагедії. Сотні постраждалих відразу були доставлені до найближчих лікарень та медичних центрів.

Порт Шахід Раджаї розташований більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Тегерана. Він вважається найбільшим та найсучаснішим контейнерним портом Ірану. Він знаходиться за 23 кілометри на захід від Бандар-Аббас, столиці провінції Хормозган, та на північ від Ормузької протоки, через яку транспортується п’ята частина світової нафти.

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