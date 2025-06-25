Вчені навчилися виробляти ліки з пластикових відходів

Британські вчені з Единбурзького університету розробили революційний метод, який дозволяє перетворювати пластикові відходи. Зокрема, ПЕТ-пляшки на парацетамол, – один із найпоширеніших знеболювальних препаратів. Про відкриття повідомило видання The Guardian із посиланням на науковий журнал Nature Chemistry.

📦 В основі технології — переробка поліетилентерефталату (ПЕТ), який широко використовується в пакуванні та пляшках. Його спочатку трансформують у проміжну речовину PABA (пара-амінобензойну кислоту) за допомогою перегрупування Лоссена — реакції, яка зазвичай потребує складних умов. Однак у цьому випадку реакцію вдалося провести завдяки фосфату, який природно присутній у кишковій паличці.

🧬 Для наступного етапу вчені генетично модифікували кишкову паличку, додавши їй гени грибів і ґрунтових бактерій. Результатом стала ефективна трансформація PABA в парацетамол — процес, що триває менше ніж 24 години та забезпечує високий вихід препарату.

📢 «Це вперше відкриває шлях від пластикових відходів до парацетамолу, що неможливо за допомогою однієї лише біології і неможливо за допомогою однієї лише хімії», — зазначив професор Стівен Воллес, керівник дослідження.

♻️ Хоча технологія ще далека від масового застосування, її потенціал величезний. Вона може допомогти зменшити залежність фармацевтичної галузі від нафтопродуктів, а також запропонувати новий шлях боротьби з пластиковими відходами, перетворюючи їх на ліки.

📌 Раніше повідомлялось, що вчені створили новий тип пластику, виробництво якого не потребує сирої нафти, що теж відкриває перспективи для екологічно чистих технологій у майбутньому.

👉 Також нагадаємо, що японські вчені розробили унікальний тип пластику, що повністю розчиняється у морській воді лише за декілька годин.