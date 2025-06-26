«Вбийте його!» — Трамп про Голос Америки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу, 25 червня, виступив із жорсткою заявою щодо діяльності державного мовника «Голос Америки» (VOA). У публікації в соціальній мережі Truth Social він закликав до ліквідації Голосу Америки, звинувативши структуру в підтримці демократів.

📢 «Чому республіканець хоче, щоб “рупор” демократів, Голос Америки, продовжував існувати? Це повна, лівацька катастрофа – жоден республіканець не повинен голосувати за його виживання!», – написав Трамп.

👉 Завершуючи повідомлення, американський лідер використав заклик великими літерами: «ВБИЙТЕ ЙОГО!» (англ. Kill it!), маючи на увазі припинення існування державного мовника.

☝️ ЗМІ нагадують, що ще 20 червня адміністрація Трампа розіслала повідомлення про скорочення понад 600 працівників «Голосу Америки». Це стало частиною ширшої кампанії проти структури, яку чинний президент вважає упередженою.

У березні Трамп уже критикував VOA, звинувачуючи у поширенні «антиамериканської» та «партійної» інформації. У своїх заявах він охарактеризував мовник як «голос радикальної Америки».

📄 Як наслідок, він підписав указ, який фактично розформував агентство. В результаті, майже весь журналістський штат було відправлено у відпустку, а мовлення припинилося вперше з часу створення «Голосу Америки» у 1942 році.

📺 VOA функціонує як інструмент зовнішнього інформаційного впливу США і підпорядковується Агентству США з глобальних медіа (USAGM). У минулому мовник відігравав важливу роль під час холодної війни, але останніми роками неодноразово потрапляв під хвилю критики з боку політиків, зокрема республіканців.

👉 Також раніше стало відомо, що на тлі ракетного протистояння між Ізраїлем та Іраном США ухвалили екстрене рішення щодо відновлення мовлення для іранської аудиторії: журналісти перськомовної служби «Голосу Америки» (VOA), яких раніше усунули з посад, терміново повертаються до роботи.