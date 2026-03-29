У лікарні померла дитина після атаки рф на Миколаївщину

Денис Молотов
У лікарні померла дитина після атаки рф на Миколаївщину
Фото ілюстративне: наслідки попередніх російських атак на Миколаївщину.

У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень унаслідок російської атаки на Миколаївську область. Про це 29 березня повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

Атака сталася ввечері 28 березня, коли російські війська застосували ударні безпілотники типу «шахед».

У Воскресенській громаді Миколаївського району внаслідок падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей.

Серед них — дві жінки віком 40 та 18 років, а також восьмеро дітей: п’ять дівчат і троє хлопців віком від 10 до 16 років. Усіх постраждалих госпіталізували.

На ранок 29 березня 40-річна жінка та двоє дівчат віком 13 і 15 років перебували у тяжкому стані. Інші шестеро дітей перебували у стані середньої тяжкості. Згодом 13-річна дівчинка померла в лікарні від отриманих поранень.

🏠 Руйнування

Внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки, три магазини та автомобіль. У Вознесенському районі зафіксовано пошкодження вікон навчального закладу та лінії електропередач. Через це, один із населених пунктів частково залишився без електропостачання.

Окрім цього, протягом доби російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Там пошкоджено автомобіль і лінію електропередач, постраждалих немає.

👉 Також нагадаємо, що у ніч проти 29 березня російські війська атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого зафіксовано пошкодження та перебої з електропостачанням.

