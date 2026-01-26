Понеділок, 26 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В кремлі підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі

Денис Молотов
В кремлі підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Новий раунд переговорів України-США-рф має відбутися наступного тижня в Абу-Дабі. Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков, коментуючи ситуацію російським пропагандистським медіа у понеділок, 26 січня.

📢 «Продовження переговорів в Абу-Дабі заплановано наступного тижня, точної дати поки що немає», — заявив пєсков.

Водночас представник кремля наголосив, що не варто очікувати швидких чи суттєвих результатів від цього переговорного формату. За його словами, нинішній етап контактів є надзвичайно складним.

📢 «Я поки що не можу дати оцінку, було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність цих перших контактів. Це дуже складна субстанція, складні питання на порядку денному», — зазначив він.

Разом з тим пєсков визнав, що сам факт початку контактів у конструктивному ключі кремль оцінює позитивно, хоча попереду, за його словами, ще тривалий і непростий процес.

📢 «Сам факт того, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду ще серйозна робота», — додав речник кремля.

☝️ Також пєсков зауважив, що на нинішній стадії переговорів «навряд чи можлива дружелюбність», зважаючи на характер обговорюваних питань.

Окремо він підкреслив, що для росії принципове значення має так зване «територіальне питання», яке, за його твердженням, входить до складу так званої «формули Анкориджа».

👉 Нагадаємо, 24 січня в Абу-Дабі завершилися дводенні тристоронні переговори за участю України, США та росії. Однією з ключових тем зустрічі були параметри можливого завершення війни рф проти України, а також визначення переліку питань для подальших консультацій.

Водночас низка ЗМІ повідомляє, що продовження переговорів України-США-рф в Об’єднаних Арабських Еміратах може відбутися 1 лютого.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На росії хочуть частину електроенергії української ЗАЕС – ЗМІ

ВАЖЛИВО

САП вимагає стягнення майна ексначальника Кременчуцького ТЦК

КРИМІНАЛ

Гарантії безпеки від США готові на 100% — Зеленський

ВАЖЛИВО

129 бойових зіткнень за добу, 61 авіаудар: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

ПОДІЇ

США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у $260 млн

ВАЖЛИВО

В Абу-Дабі відбуваються переговори Україна—США—рф

ВАЖЛИВО

На фронті 138 боїв, на Покровському напрямку зупинили 41 атаку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

“Виключно малі піхотні групи”: прикордонники розповіли, де в Україні активізувалися війська рф

ПОДІЇ

Україна розраховує підписати угоду про гарантії безпеки зі США

ПОЛІТИКА

Харків під ударом керованих авіабомб: є загибла та поранені

ВАЖЛИВО

У Дніпровській міськраді обшуки у справі про розкрадання коштів

ВАЖЛИВО

Ліквідація наслідків атаки по Україні: служби працюють у посиленому режимі

ВАЖЛИВО

Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту

ПОДІЇ

Складна ситуація після масованого удару рф у Києві

ВАЖЛИВО

Diehl Defence підтвердила замовлення України на 18 систем ППО IRIS-T

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ