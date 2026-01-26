В кремлі підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі

Новий раунд переговорів України-США-рф має відбутися наступного тижня в Абу-Дабі. Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков, коментуючи ситуацію російським пропагандистським медіа у понеділок, 26 січня.

📢 «Продовження переговорів в Абу-Дабі заплановано наступного тижня, точної дати поки що немає», — заявив пєсков.

Водночас представник кремля наголосив, що не варто очікувати швидких чи суттєвих результатів від цього переговорного формату. За його словами, нинішній етап контактів є надзвичайно складним.

📢 «Я поки що не можу дати оцінку, було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність цих перших контактів. Це дуже складна субстанція, складні питання на порядку денному», — зазначив він.

Разом з тим пєсков визнав, що сам факт початку контактів у конструктивному ключі кремль оцінює позитивно, хоча попереду, за його словами, ще тривалий і непростий процес.

📢 «Сам факт того, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду ще серйозна робота», — додав речник кремля.

☝️ Також пєсков зауважив, що на нинішній стадії переговорів «навряд чи можлива дружелюбність», зважаючи на характер обговорюваних питань.

Окремо він підкреслив, що для росії принципове значення має так зване «територіальне питання», яке, за його твердженням, входить до складу так званої «формули Анкориджа».

👉 Нагадаємо, 24 січня в Абу-Дабі завершилися дводенні тристоронні переговори за участю України, США та росії. Однією з ключових тем зустрічі були параметри можливого завершення війни рф проти України, а також визначення переліку питань для подальших консультацій.

Водночас низка ЗМІ повідомляє, що продовження переговорів України-США-рф в Об’єднаних Арабських Еміратах може відбутися 1 лютого.