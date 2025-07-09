В країнах НАТО запустять виробництво мін для підтримки України

Литва та Фінляндія, які є членами НАТО та мають спільні кордони з росією, готуються розпочати виробництво протипіхотних мін з 2026 року. Плани передбачають відновлення національного виробництва з метою зміцнення власної оборони та підтримки України. Про це 9 липня повідомило агентство Reuters із посиланням на офіційних осіб обох країн.

Для цього, обидві держави мають завершити процедуру виходу з Оттавської конвенції 1997 року. Вона забороняє використання, розповсюдження та зберігання протипіхотних мін. За процедурою, вихід із договору набирає чинності через шість місяців після офіційного повідомлення.

☝️ Крім Литви та Фінляндії, про аналогічний крок оголосили Польща, Латвія й Естонія — країни ЄС і НАТО. Вони обґрунтували свої дії посиленням військової загрози з боку рф. Попри відсутність офіційних заяв щодо запуску виробництва, Польща та Латвія підтвердили технічну готовність розпочати його у разі необхідності, а Естонія наразі розглядає це як один з варіантів.

📢 «Ми витратимо сотні мільйонів євро на протитанкові й протипіхотні міни. Це буде значна сума», – заявив заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса. За його словами, йдеться про замовлення на десятки тисяч одиниць зброї. 📢 «Наш національний оборонний сектор стане джерелом постачання. Ми можемо це виробляти», – підкреслив він. Наразі Литва має 274 км кордону з росією та 679 км з Білоруссю.

Голова Асоціації оборонної промисловості Литви Вінцас Юргутіс зазначив, що після запуску виробництва протипіхотних мін країна буде готова забезпечувати постачання партнерам, зокрема — Україні.

У Фінляндії, яка має найдовший серед країн НАТО сухопутний кордон із рф — 1 340 км, голова оборонного комітету парламенту Гейккі Аутто заявив, що створення внутрішнього виробництва є питанням стратегічної безпеки:

📢 «Це не лише наш обов’язок — підтримати Україну. Це критично важливо для нашої власної безпеки», — наголосив він.

Аутто нагадав, що до приєднання до Оттавської конвенції країна мала понад мільйон протипіхотних мін. Тепер низка фінських компаній — Nammo Lapua, Insta, Raikka та Forcit Explosives — вже висловили готовність налагодити виробництво.

👉 Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід з Оттавської конвенції. Таким чином, було запроваджено рішення РНБО щодо скасування обмежень на використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін.