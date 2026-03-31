В ЄС розбіжності через нафтопровід «Дружба» – ЗМІ

Рішення України не допустити місію Європейський Союз до інспекції нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта постачається до Угорщини та Словаччини, спричинило суперечки та певні розбіжності серед дипломатів ЄС. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на дипломатичні джерела.

Частина дипломатів називає дії Києва «нерозумними», «загадковими» та «незрозумілими».

📢 «Ми не маємо чіткого уявлення, що має на меті Україна», – заявив один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Інспекційна група ЄС, до складу якої входять національні експерти під координацією Європейська комісія, уже кілька тижнів перебуває в Україні. Вона очікує дозволу на відвідування місця останнього пошкодження трубопроводу, однак такого доступу досі не отримала.

📢 «Якщо трубопровід Дружба буде розблоковано, виграють усі сторони… ЄС хоче ухвалити ще один пакет санкцій і чинити тиск на росію, Україна потребує кредиту, Угорщина та Словаччина критично залежать від поставок нафти і працюють на запасах або встановлюють подвійні ціни. Єдиний вихід із цього глухого кута – перевірити ситуацію на місці та з’ясувати, що там насправді відбувається», – зазначив інший дипломат, назвавши затримку «загадкою».

⚖️ Різні оцінки в ЄС

Водночас частина представників ЄС висловлює розуміння позиції України.

📢 «З людського погляду можна зрозуміти: нащо ремонтувати те, що фінансує військову машину (ворога)?», – зауважив один із дипломатів.

Інші наголошують, що ситуація є складною, зважаючи на війну.

📢 «Ми в ЄС відмовляємося від російського газу та нафти. Альтернативи є. Все, що стосується Дружби, слід розглядати в цьому контексті», – підкреслив ще один співрозмовник.

📌 Нагадаємо

Раніше до України прибула угорська місія для встановлення обставин пошкодження нафтопроводу, однак її також не допустили безпосередньо до об’єкта.

Представники МЗС України разом із «Нафтогаз» України продемонстрували делегації з 31 країни матеріали щодо російських атак на «Дружбу» та їх наслідків.

Європейський Союз запропонував Україні технічну допомогу та фінансування для відновлення нафтопроводу, і Київ погодився на цю підтримку. Шостий президент України В.О. Зеленський пообіцяв лідерам ЄС відновити транзит нафти протягом півтора місяця.