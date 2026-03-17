ЄС допоможе відновити постачання нафти через Дружбу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Антоніу Кошта виступили зі спільною заявою щодо ситуації, що склалася навколо нафтопроводу «Дружба». Вони заявили, що Україна прийняла пропозицію допомоги з боку ЄС. Про це 17 березня повідомила пресслужба Європейська рада.

📢 «Після поновлення російських ударів 27 січня по нафтопроводу Дружба, що призвело до переривання поставок сирої нафти до Угорщини та Словаччини, ми розпочали інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях щодо відновлення потоків нафти до Угорщини та Словаччини. ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її», – йдеться у заяві.

За словами європейських лідерів, експерти ЄС готові розпочати роботу негайно.

📢 «Нашим пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх громадян Європи. У цьому сенсі ми продовжуватимемо працювати із зацікавленими сторонами над альтернативними маршрутами транзиту неросійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи», – підкреслили вони.

☝️ Зупинка транспортування російської нафти по «Дружбі» сталася наприкінці січня після масштабної атаки рф на інфраструктуру. Водночас Угорщина та Словаччина звинувачують у ситуації Україну.

📌 На початку березня Володимир Зеленський заявляв, що нафтопровід «Дружба» може відновити роботу протягом одного-півтора місяця. Зазначимо, що цей термін збігається з періодом проведення виборів в Угорщині.

👉 Також нагадаємо, що нафтопровід «Дружба» став темою дипломатичної суперечки між Україною та Угорщиною після заяви глави угорського МЗС про нібито «зрив переговорів».