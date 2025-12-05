П’ятниця, 5 Грудня, 2025
Українська делегація провела переговори з США у Маямі

Денис Молотов
Українська делегація провела переговори зі США у Маямі

Чергова зустріч у Маямі між українською та американською делегаціями завершилася. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела усередині делегації.

У переговорах з українського боку взяли участь секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

Раніше низка медіа повідомляла, що Умєров планує зустріч у Маямі з перемовниками президента США — спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Згодом цю інформацію підтвердила посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина, уточнивши, що 4 грудня Умєров прибуде до США для перемовин із Віткоффом.

Нагадаємо

2 грудня шостий президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії заявив, що оновлений так званий «мирний план» тепер включає 20 пунктів. Того ж дня в москві відбулася окрема зустріч між володимиром путіним та спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, на якій також були присутні Джаред Кушнер та російський засланець кирило дмитрієв. Перемовини тривали майже п’ять годин.

Після розмови помічник путіна юрій ушаков заявив, що сторони поки «не дійшли компромісів» щодо війни проти України.

Посолка Стефанішина раніше також повідомляла, що 4 грудня Умєров знову мав прибути до США. Планувалася повторна зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

☝️ Детального змісту перемовин, чи результатів на цей час розкрито не було. Але зазначається, що зустріч у Маямі стала черговим елементом активних дипломатичних консультацій між Україною та США. Вони тривають на тлі міжнародних переговорів щодо можливих підходів до мирного врегулювання.

👉 Також повідомлялось, що Україна контактувала з делегацією США після її переговорів у москві. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств НАТО у Брюсселі.

