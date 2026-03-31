Україна просить Ізраїль видати фігурантів справи Мідас

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: фігуранти резонансної корупційної справи «Мідас» / Тимур Міндіч, Олександр Цукерман.

Офіс генерального прокурора України скерував до Ізраїля офіційний запит щодо екстрадиції фігурантів резонансної корупційної справи «Мідас». Про це у вівторок, 31 березня, повідомила керівниця пресслужби ОГП Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі Інтерфакс-Україна.

За її словами, після отримання клопотання від НАБУ щодо видачі підозрюваних осіб до України, було виявлено низку процесуальних і технічних недоліків в документі.

📢 «У робочому порядку Офіс Генерального прокурора спільно з НАБУ опрацював та доукомплектував 24 томи матеріалів, також було підготовлено та перекладено текст запиту. Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль», — зазначила вона.

⚖️ Передісторія розшуку

Раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявляв, що документи для екстрадиції фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча були передані до ОГП ще два тижні тому, однак запит тоді залишався непідписаним і не скерований до компетентних органів Ізраїлю.

Ще 22 листопада 2025 року НАБУ оголосило у розшук бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідні дані були внесені до бази МВС України.Обох вважають  фігурантами справи «Мідас». Вони мають громадянство Ізраїлю.

📌 Версія слідства

За даними НАБУ, організатором корупційної схеми був 46-річний Міндіч, відомий під прізвиськом «Карлсон». Слідство вважає, що він контролював фінансові потоки, визначав розміри виплат та впливав на посадовців центральних органів влади для ухвалення рішень у власних інтересах, зокрема у сферах енергетики та оборони. За інформацією правоохоронців, він залишив Україну 10 листопада — за кілька годин до проведення обшуків.

61-річного Цукермана, відомого як «Шугармен», слідчі вважають співорганізатором схем у сфері енергетики. Він також виїхав з країни напередодні слідчих дій.

⚠️ Раніше шостий президент України В.О. Зеленський також запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.

