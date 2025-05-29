Четвер, 29 Травня, 2025
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У ЗМІ з’явились креслення ядерної бази рф: понад 2 мільйони документів

Денис Молотов
Денис Молотов
У ЗМІ з’явились креслення ядерної бази рф: понад 2 мільйони документів

Данські розслідувачі Danwatch та німецьке видання Der Spiegel оприлюднили інформацію про надзвичайно масштабний витік ядерних документів рф. За даними журналістів, у відкритому доступі виявлено понад 2 мільйони файлів. Вони містять технічні схеми та будівельну документацію однієї з головних стратегічних ядерних баз росії, розташованої в місті Ясний Оренбурзької області.

📢 «У мережу потрапили креслення приміщень, тунелів, захисних конструкцій, а також дані про ІТ-системи, системи охорони, розташування датчиків і камер», – повідомляється в матеріалі Der Spiegel.

Згідно з витоком, база ракетних військ стратегічного призначення оснащена трирівневими електричними загородженнями, протиповітряною обороною, системами моніторингу, а також дистанційно керованими кулеметами і гранатометами. Вказано також на наявність сейсмічних і радіаційних датчиків, вибухостійких дверей, магнітних та інфрачервоних сигналізацій.

📢 «Ці документи підтверджують, що російська модернізація стратегічних ядерних сил — це не лише пропаганда, а реальні технічні дії», – прокоментував ситуацію експерт із безпеки рф, викладач Норвезької академії оборони Том Ресет.

У ЗМІ з’явились креслення ядерної бази рф: понад 2 мільйони документів

Журнал Der Spiegel детально дослідив за документами базу РВСП в районі міста Ясний. На ній з 2019 року, за даними кремля, розміщується гіперзвукова ракета «Авангард». Дану ракету росіяни позиціюють, як одну з новітніх систем доставки ядерної зброї (ЯЗ).

У документах, що стали публічними, журналісти виявили креслення навіть таких дрібниць, як розміщення туалетів, їдалень, підземних тунелів і збройових кімнат. Частину з цих файлів було прикріплено до тендерів на державні закупівлі, оголошених влітку 2024 року.

📢 «Після прийняття закону про посилення оборонних закупівель у 2020 році, Міністерство оборони рф створило закриту базу даних. Проте доступ до неї мали приватні підрядники, які й опублікували секретні матеріали у відкритих системах», – наголошується у спільному розслідуванні.

Журналісти застерігають, що витік ядерних документів рф може змусити російську владу повністю перебудовувати стратегічну інфраструктуру.

📢 «Витік інформації може означати, що росії доведеться перебудовувати їх», – зазначається в тексті.

На тлі скандалу стало відомо, що цього року росія вивела на орбіту три військові супутники – «Космос 2581», «Космос 2582» та «Космос 2583». Вони супроводжували таємничий об’єкт, про мету якого наразі офіційно не повідомляється.

☝️ Тим часом фонд нацдобробуту росії продовжує зменшуватись — із початкових 150 мільярдів доларів, які були накопичені до початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, залишилось лише 38 мільярдів.

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