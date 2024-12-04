Середа, 4 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У відставку подав міністр оборони Південної Кореї

Денис Молотов
Денис Молотов
У відставку подав міністр оборони Південної Кореї

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, який виступив із пропозицією до президента запровадити воєнний стан, оголосив про свою відставку. Як повідомляє Yonhap у середу, 4 грудня, відповідну заяву було зроблено в офіційному документі, розісланому журналістам.

📢 «Я беру на себе відповідальність за всі ситуації, пов’язані з воєнним станом, і висловлюю свою вдячність президенту», – зазначив Кім Йон Хен у своїй заяві.

За інформацією видання, міністр особисто ініціював пропозицію до президента Південної Кореї Юна Сок Йоля про запровадження воєнного стану. У своїх коментарях він підкреслив, що всі військові, які брали участь у виконанні завдань, пов’язаних із воєнним станом, діяли згідно з його наказами.

📢 «Уся відповідальність лежить на мені», – додав міністр.

☝️ Нагадаємо, 3 грудня президент Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан. Це призвело до масових сутичок біля будівлі парламенту за участі правоохоронців та військових.

📌 Пізніше парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. Цей крок спричинив нову хвилю політичної напруги, і опозиційні сили розпочали процедуру імпічменту президента.

📌 Також раніше ЗМІ повідомляли, що радники новообраного президента США Дональда Трампа розробляють плани щодо припинення війни в Україні, які передбачають поступки росії значною частиною території країни та відмову від членства в НАТО.

Попередня стаття
Радники Трампа готують план миру з виключенням членства України в НАТО – Reuters
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

В Раді провалили законопроєкт про тиск на журналістів – ЦПК

ВАЖЛИВО

Суд ухвалив вирок зрадниці з Луганщини, яка служить окупантам

КРИМІНАЛ

Рада скасувала податки «заднім числом» для ФОП

ВЛАДА

Радники Трампа готують план миру з виключенням членства України в НАТО – Reuters

ПОДІЇ

Ворог намагався прорвати українську оборону біля 6 населених пунктів на Курахівському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Літаки путіна використовували для депортації українських дітей – доповідь

ПОДІЇ

На фронті відбулось 180 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Юнаки ставатимуть в 17 років автоматично на військовий облік

ВАЖЛИВО

Обстріл Покровська: росіяни вбили людину, постраждало немовля та чоловік

ВІЙНА

Окупована Луганщина обговорює реформу старшої школи

ЛУГАНЩИНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ