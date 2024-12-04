У відставку подав міністр оборони Південної Кореї

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, який виступив із пропозицією до президента запровадити воєнний стан, оголосив про свою відставку. Як повідомляє Yonhap у середу, 4 грудня, відповідну заяву було зроблено в офіційному документі, розісланому журналістам.

📢 «Я беру на себе відповідальність за всі ситуації, пов’язані з воєнним станом, і висловлюю свою вдячність президенту», – зазначив Кім Йон Хен у своїй заяві.

За інформацією видання, міністр особисто ініціював пропозицію до президента Південної Кореї Юна Сок Йоля про запровадження воєнного стану. У своїх коментарях він підкреслив, що всі військові, які брали участь у виконанні завдань, пов’язаних із воєнним станом, діяли згідно з його наказами.

📢 «Уся відповідальність лежить на мені», – додав міністр.

☝️ Нагадаємо, 3 грудня президент Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан. Це призвело до масових сутичок біля будівлі парламенту за участі правоохоронців та військових.

📌 Пізніше парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. Цей крок спричинив нову хвилю політичної напруги, і опозиційні сили розпочали процедуру імпічменту президента.

📌 Також раніше ЗМІ повідомляли, що радники новообраного президента США Дональда Трампа розробляють плани щодо припинення війни в Україні, які передбачають поступки росії значною частиною території країни та відмову від членства в НАТО.