У Тегерані різко відреагували на заяви президента США

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

Чергові погрози Трампа щодо Ірану спричинили жорстку реакцію з боку офіційного Тегерана. У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що такі висловлювання можуть розцінюватися як підбурювання до воєнних злочинів. Про це повідомляє Al Jazeera.

Речник МЗС Есмаїл Багаї наголосив, що заяви президента США Дональда Трампа свідчать про «злочинне мислення».

📢 «Погрози Трампа Тегерану є свідченням злочинного мислення та рівносильні підбурюванню до воєнних злочинів та злочинів проти людяності», — заявив він.

За словами дипломата, удари по критичній інфраструктурі, зокрема енергетичному сектору, означали б пряму загрозу для цивільного населення.

📢 «Погроза атакою на критично важливу інфраструктуру країни, енергетичний сектор, означала б, що ви хочете поставити під загрозу все населення. Це не що інше, як воєнні злочини та злочини проти людяності», — підкреслив речник.

Есмаїл Багаї також заявив, що Іран не відмовиться від захисту своїх інтересів.

📢 «Що стосується іранців, ми рішуче налаштовані захищати нашу національну безпеку, наш суверенітет усіма силами», — зазначив він.

Раніше Дональд Трамп закликав відкрити Ормузьку протоку, використавши різку риторику й лайку, та пригрозив Ірану серйозними наслідками.

Зокрема, глава Білого дому заявляв, що Тегеран має 48 годин для укладення угоди або забезпечення судноплавства в протоці, інакше країну очікує «справжнє пекло».

