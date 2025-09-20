Кібератака паралізувала роботу європейських аеропортів

Кібератака, здійснена проти американської компанії Collins Aerospace, яка забезпечує роботу автоматизованих систем реєстрації та посадки в європейських аеропортах, призвела до масштабних перебоїв у Лондоні, Брюсселі та Берліні. Про це у суботу, 20 вересня, повідомила інформаційна агенція Reuters.

У берлінському аеропорту зазначили, що через зупинку автоматизованих систем увесь процес реєстрації пасажирів і посадки на рейси доводиться здійснювати вручну.

📢 «Це має значний вплив на розклад польотів і, на жаль, призведе до затримок та скасування рейсів», – йдеться у заяві адміністрації аеропорту.

У повідомленні уточнюється, що фахівці працюють над якнайшвидшим вирішенням технічної проблеми у постачальника системи, яка використовується в багатьох аеропортах Європи. Саме вона призвела до збільшення часу очікування під час реєстрації.

Подібні повідомлення про перебої надійшли й від лондонського аеропорту Хітроу та брюссельського Завентема. Пасажирам, що мали виліт 20 вересня, порадили заздалегідь підтверджувати свою подорож безпосередньо в авіакомпаній, перш ніж вирушати до аеропорту.

Раніше стало відомо про низку атак на італійські банки та аеропорти. Тоді відповідальність приписували проросійським хакерам. Інцидент стався після того, як президент Італії Серджо Маттарелла у своїй заяві порівняв війну росії проти України з нацистською експансією, що передувала Другій світовій війні.

Крім того, повідомлялося, що на боці росії дедалі активніше діють приватні хакерські угруповання. Вони також спеціалізуються на атаках проти українських інформаційних систем. Це створює додаткові виклики для кіберзахисту як усередині України, так і в Європі загалом.

