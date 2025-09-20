Субота, 20 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Кібератака паралізувала роботу європейських аеропортів

Денис Молотов
Денис Молотов
Кібератака паралізувала роботу європейських аеропортів

Кібератака, здійснена проти американської компанії Collins Aerospace, яка забезпечує роботу автоматизованих систем реєстрації та посадки в європейських аеропортах, призвела до масштабних перебоїв у Лондоні, Брюсселі та Берліні. Про це у суботу, 20 вересня, повідомила інформаційна агенція Reuters.

У берлінському аеропорту зазначили, що через зупинку автоматизованих систем увесь процес реєстрації пасажирів і посадки на рейси доводиться здійснювати вручну.

📢 «Це має значний вплив на розклад польотів і, на жаль, призведе до затримок та скасування рейсів», – йдеться у заяві адміністрації аеропорту.

У повідомленні уточнюється, що фахівці працюють над якнайшвидшим вирішенням технічної проблеми у постачальника системи, яка використовується в багатьох аеропортах Європи. Саме вона призвела до збільшення часу очікування під час реєстрації.

Подібні повідомлення про перебої надійшли й від лондонського аеропорту Хітроу та брюссельського Завентема. Пасажирам, що мали виліт 20 вересня, порадили заздалегідь підтверджувати свою подорож безпосередньо в авіакомпаній, перш ніж вирушати до аеропорту.

Раніше стало відомо про низку атак на італійські банки та аеропорти. Тоді відповідальність приписували проросійським хакерам. Інцидент стався після того, як президент Італії Серджо Маттарелла у своїй заяві порівняв війну росії проти України з нацистською експансією, що передувала Другій світовій війні.

Крім того, повідомлялося, що на боці росії дедалі активніше діють приватні хакерські угруповання. Вони також спеціалізуються на атаках проти українських інформаційних систем. Це створює додаткові виклики для кіберзахисту як усередині України, так і в Європі загалом.

☝️ Також нагадаємо, що два російські винищувачі здійснили небезпечний маневр, пролетівши на низькій висоті над буровою платформою компанії LOTOS Petrobaltic у Балтійському морі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

російські війська атакували Миколаїв та область балістикою й безпілотниками

ВІЙНА

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень, загарбники залучили 2113 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Автоматичний вимикач: що це таке і як він працює?

СУСПІЛЬСТВО

Кабмін подав до Ради проєкт держбюджету-2026

ВЛАДА

Актор Міша Коллінз висловився про росію, Україну та диктаторів

СУСПІЛЬСТВО

Український кордон не мав загроз під час навчань “Запад-2025”, війська рф залишають білорусь – Демченко

КОРДОН

Німеччина посилила візові правила для росіян і просить ЄС діяти разом

ПОЛІТИКА

Сирський ухвалив кадрові рішення щодо двох командирів

ВАЖЛИВО

Будинок сімейного типу Подгайко: з Луганщини до нового дому на Полтавщині

ЛУГАНЩИНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 172 бойових зіткнення, окупанти залучили 1566 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Ветерани Білокуракинщини можуть отримати до 50 000 грн для бізнесу чи самозайнятості

ЛУГАНЩИНА

На фронті за добу відбулося 155 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

Келлог: росія не втрималася б у війні без підтримки Китаю

ВАЖЛИВО

Трамп заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і путіним

ВАЖЛИВО

Європа занепокоєна скороченням безпекової допомоги від США

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"