У Саратові та Енгельсі пролунали вибухи: дрони атакували об’єкти рф

Вранці 1 липня в містах Саратов та Енгельс, що в Саратовській області російської федерації, пролунали потужні вибухи. Влада на росії заявляє про відбиття масштабної атаки безпілотників (БпЛА). Про це повідомляють численні російські Telegram-канали та місцеві чиновники.

🔻 Близько четвертої ранку губернатор області Роман Бусаргін оголосив про реальну загрозу з боку дронів. Тим часом місцеві пабліки публікували повідомлення про сильні вибухи у Саратові та Енгельсі, зазначаючи, що роботу аеропорту тимчасово зупинено.

За непідтвердженими даними, було тимчасово призупинено також діяльність аеропортів Ульяновська, Казані та Нижньокамська.

📌 В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар додав, що вночі сили ППО нібито знищили дрони в ряді населених пунктів регіону, включно з Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Новошахтинськом та низкою районів.

☝️ Особливу увагу привертає місто Енгельс, поблизу якого розташований військовий аеродром Енгельс-2 — база стратегічної авіації рф, де перебувають бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої авіадивізії.

У Нижньокамську, де також зупинився аеропорт, знаходиться один із найбільших російських нафтопереробних заводів — Танеко. Неподалік розташована спеціальна економічна зона Алабуга в місті Єлабуга, де, за відкритими джерелами, відбувається складання іранських дронів «Shahed».

🔁 Нагадаємо, раніше у Брянську дрони ГУР уразили склад ракетного пального, а також вивели з ладу системи ППО рф у Криму.