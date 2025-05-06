Вівторок, 6 Травня, 2025
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У Дніпрі викрили схему з підробкою ВІЛ-довідок для чоловіків

Денис Молотов
Денис Молотов
У Дніпрі викрили схему з підробкою ВІЛ-довідок для чоловіків

У Дніпрі правоохоронці затримали медичних працівників, зокрема співробітників військово-лікарської комісії (ВЛК), які організували схему фальсифікації аналізів на ВІЛ для допомоги військовозобов’язаним в ухиленні від мобілізації та служби. Про це у вівторок, 6 травня, повідомила пресслужба Національної поліції України.

За інформацією слідства, зловмисники підробляли медичні документи та вносили неправдиві дані до офіційної інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб».

Це дозволяло клієнтам незаконно зніматися з військового обліку й безперешкодно перетинати державний кордон під виглядом осіб, інфікованих ВІЛ.

📢 «Правоохоронці вже провели два етапи обшуків — у січні та наприкінці квітня. Загалом було здійснено 30 обшуків. У підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку, документацію та інші речові докази», — уточнили в поліції.

Наразі шістьом фігурантам справи повідомлено про підозру. Їм інкримінують, зокрема, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та несанкціоновані дії з інформаційними системами.

Суд обрав для всіх затриманих запобіжний захід — тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

☝️ Раніше в Києві затримали чоловіка, який за гроші обіцяв оформити фіктивну інвалідність і зняти з обліку військовозобов’язаного для виїзду за кордон.

📌 Також на Київщині було викрито поліцейського, який організував незаконне переправлення чоловіків до Польщі.

📌 Шостий президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, згідно з яким військовозобовʼязані можуть отримати 50% знижку на штраф за неуточнення персональних даних у ТЦК.

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