У Дніпрі викрили схему з підробкою ВІЛ-довідок для чоловіків

У Дніпрі правоохоронці затримали медичних працівників, зокрема співробітників військово-лікарської комісії (ВЛК), які організували схему фальсифікації аналізів на ВІЛ для допомоги військовозобов’язаним в ухиленні від мобілізації та служби. Про це у вівторок, 6 травня, повідомила пресслужба Національної поліції України.

За інформацією слідства, зловмисники підробляли медичні документи та вносили неправдиві дані до офіційної інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб».

Це дозволяло клієнтам незаконно зніматися з військового обліку й безперешкодно перетинати державний кордон під виглядом осіб, інфікованих ВІЛ.

📢 «Правоохоронці вже провели два етапи обшуків — у січні та наприкінці квітня. Загалом було здійснено 30 обшуків. У підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку, документацію та інші речові докази», — уточнили в поліції.

Наразі шістьом фігурантам справи повідомлено про підозру. Їм інкримінують, зокрема, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та несанкціоновані дії з інформаційними системами.

Суд обрав для всіх затриманих запобіжний захід — тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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