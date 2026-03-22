У Чернігові стався вибух у супермаркеті АТБ: четверо поранених

У Чернігові стався вибух у супермаркеті мережі АТБ, внаслідок якого постраждали четверо людей. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський у Facebook в неділю, 22 березня.

Інцидент стався на вулиці Льотній. За попередніми даними, у приміщенні супермаркету вибухнув невідомий предмет.

📢 «Травмовано чотири людини, їх доставлено до лікарні. На місці працюють всі екстрені служби», – зазначив Дмитро Брижинський.

На місці події працюють підрозділи Національної поліції України, зокрема слідчо-оперативна група, патрульні екіпажі, вибухотехніки та криміналісти.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжя військовий підірвав гранату поблизу багатоквартирного будинку, внаслідок чого отримав поранення. Також у Черкасах стався вибух, який призвів до загибелі однієї людини.

📌 Також було повідомлено, що окупаційна російська армія завдала удару керованими авіабомбами (КАБ) по населеному пункту Комишуваха у Запорізькому районі.