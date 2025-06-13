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Трамп про удари по Ірану: «Це ще не все, Іран має другий шанс»

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп про удари по Ірану: «Це ще не все, Іран має другий шанс»

Президент США Дональд Трамп нагадав про завершення 60-денного ультиматуму, який він висунув Ірану два місяці тому. У п’ятницю, 13 червня, він написав про це у своїй соцмережі Truth Social, зазначивши:

📢 «Два місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум, щоб “укласти угоду”. Вони повинні були це зробити! Сьогодні 61-й день».

За словами Трампа, попри невиконання умов, шанс на переговори ще зберігається:

📢 «Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли цього досягти. Тепер у них, можливо, є другий шанс».

У коментарі для ABC News Трамп позитивно оцінив ізраїльський авіаудар по Ірану, який відбувся напередодні:

📢 «Я думаю, що вона була відмінною… Вони (Іран — ред.) отримали сильний удар, дуже сильний. Вони отримали удар настільки сильний, наскільки це взагалі можливо. І це ще не все. Буде ще більше».

На запитання журналістів, чи брали США участь у цих ударах, Трамп відповів коротко: «Я не хочу коментувати це».

Тим часом у Тегерані не визнають поступок. Представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді заявив, що країна не відмовиться від розвитку ядерної програми:

📢 «Ми продовжимо енергійно рухатися цим шляхом… Дії Ізраїлю не похитнули нашої рішучості», — цитують його іранські ЗМІ.

Своєю чергою, президент Ірану Масуд Пезешкіан пригрозив Ізраїлю відповіддю:

📢 «Законна та сильна відповідь Ісламської республіки приведе до того, що ворог пошкодує про свій безрозсудний вчинок».

Раніше у п’ятницю Дональд Трамп наголосив:

📢 «Ірану слід укласти ядерну угоду зі США, інакше майбутні атаки Ізраїлю будуть ще жорсткішими».

📌 Нагадаємо, напередодні МАГАТЕ вперше за 20 років офіційно звинуватило Іран у порушенні ядерних зобов’язань. Відповідну резолюцію підтримали 19 країн, тоді як росія, Китай та Буркіна-Фасо виступили проти.

🔥 У ніч проти п’ятниці Ізраїль завдав превентивного удару по ядерній інфраструктурі Ірану. За повідомленнями, було знищено військове

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