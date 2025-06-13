Трамп про удари по Ірану: «Це ще не все, Іран має другий шанс»

Президент США Дональд Трамп нагадав про завершення 60-денного ультиматуму, який він висунув Ірану два місяці тому. У п’ятницю, 13 червня, він написав про це у своїй соцмережі Truth Social, зазначивши:
📢 «Два місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум, щоб “укласти угоду”. Вони повинні були це зробити! Сьогодні 61-й день».
За словами Трампа, попри невиконання умов, шанс на переговори ще зберігається:
📢 «Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли цього досягти. Тепер у них, можливо, є другий шанс».
У коментарі для ABC News Трамп позитивно оцінив ізраїльський авіаудар по Ірану, який відбувся напередодні:
📢 «Я думаю, що вона була відмінною… Вони (Іран — ред.) отримали сильний удар, дуже сильний. Вони отримали удар настільки сильний, наскільки це взагалі можливо. І це ще не все. Буде ще більше».
На запитання журналістів, чи брали США участь у цих ударах, Трамп відповів коротко: «Я не хочу коментувати це».
Тим часом у Тегерані не визнають поступок. Представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді заявив, що країна не відмовиться від розвитку ядерної програми:
📢 «Ми продовжимо енергійно рухатися цим шляхом… Дії Ізраїлю не похитнули нашої рішучості», — цитують його іранські ЗМІ.
Своєю чергою, президент Ірану Масуд Пезешкіан пригрозив Ізраїлю відповіддю:
📢 «Законна та сильна відповідь Ісламської республіки приведе до того, що ворог пошкодує про свій безрозсудний вчинок».
Раніше у п’ятницю Дональд Трамп наголосив:
📢 «Ірану слід укласти ядерну угоду зі США, інакше майбутні атаки Ізраїлю будуть ще жорсткішими».
📌 Нагадаємо, напередодні МАГАТЕ вперше за 20 років офіційно звинуватило Іран у порушенні ядерних зобов’язань. Відповідну резолюцію підтримали 19 країн, тоді як росія, Китай та Буркіна-Фасо виступили проти.
🔥 У ніч проти п’ятниці Ізраїль завдав превентивного удару по ядерній інфраструктурі Ірану. За повідомленнями, було знищено військове