Трамп посварився з Епштейном через дівчат зі спа – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що порвав стосунки з фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном після того, як той почав переманювати до себе працівниць спа-салону з його резиденції Мар-а-Лаго. Про це Трамп розповів 29 липня під час розмови з журналістами на борту літака, повідомляє The Hill.

📢 «Я багато років не розмовляв із Джеффрі Епштейном… бо він зробив дещо недоречне. Він забирав людей, які працювали на мене. Я сказав: “Більше так не роби”. Він зробив це знову – і я вигнав його», – заявив Трамп.

Серед жінок, яких Епштейн нібито переманив з Мар-а-Лаго, Трамп згадав Вірджинію Джуффре – одну з ключових фігуранток справи проти фінансиста. За словами Трампа, вона працювала у спа-салоні його курорту. У квітні цього року Джуффре, як повідомлялося, наклала на себе руки.

📢 «Я не знаю точно. Здається, вона працювала в спа, гадаю, так. Думаю, це була одна з тих, – так, він її забрав. І, до речі, вона не мала жодних претензій до нас, як вам відомо. Абсолютно жодних», – сказав президент США.

Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, Трамп підтвердив, що йдеться переважно про молодих працівниць спа.

📢 «Люди, які працювали в спа – а в мене чудове спа, одне з найкращих у світі, у Мар-а-Лаго – їх забирали просто звідти, він їх наймав. Іншими словами – вони зникали. А потім інші почали скаржитися: ‘Цей хлопець забирає працівниць зі спа”. Я про це не знав. А коли дізнався, я сказав йому: “Слухай, ми не хочемо, щоб ти забирав наших людей”. І неважливо, чи це спа, чи не спа – я не хочу, щоб ти брав наших працівників. Він погодився. А потім, невдовзі після цього, зробив це знову – і я сказав: “Геть звідси”», – розповів Трамп.

На окреме запитання про можливе помилування Гіслейн Максвелл – соратниці Епштейна, засудженої у справі про сексуальну експлуатацію неповнолітніх – Трамп відповів, що теоретично не виключає цього, хоча наразі питання не розглядається.

ℹ️ Епштейн був заарештований у 2019 році за звинуваченнями в торгівлі людьми і сексуальному насильстві над неповнолітніми у Нью-Йорку та Флориді. Пізніше його знайшли мертвим у тюремній камері. Офіційно смерть визнали самогубством, хоча обставини загибелі породили чимало конспірологічних версій.

Це не перший раз, коли ім’я Дональда Трампа з’являється в контексті справи Епштейна. Підприємець Ілон Маск раніше заявляв, що президент фігурує у «файлах Епштейна», і саме тому вони досі не були оприлюднені. Пізніше Маск відкликав свої слова.

Крім того, видання Wall Street Journal повідомляло, що серед подарунків до 50-річчя Епштейна у 2003 році знайшли лист із підписом Трампа. До нього був доданий малюнок із контурами оголеної жінки та написом: «З днем народження! І хай кожен день буде ще одним чудовим секретом». Трамп, у коментарі WSJ, заперечив свою причетність до листа та подав до суду на видання за публікацію цієї інформації.

☝️ Також нагадаємо, що спікер Палати представників США Майк Джонсон став однією з найвпливовіших постатей серед республіканців, які закликають до повної прозорості у справі Джеффрі Епштейна.