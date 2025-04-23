Трамп пообіцяв знизити мита на китайські товари, але не скасувати повністю

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани зменшити мита на китайські товари, водночас повного скасування ввізних податків не очікується. Відповідну заяву він зробив у Білому домі під час спілкування з журналістами, повідомляє CNN.

📢 «145% — це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але це не буде нуль», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання у сесії Q&A (під час сесії запитань і відповідей з журналістами) в Овальному кабінеті.

Відомо, що тариф у 145% фактично прирівнювався до торговельного ембарго між країнами, повністю унеможливлюючи взаємну торгівлю на ринкових умовах.

Як зазначає CNN з посиланням на свої джерела, під час закритої конференції JP Morgan Chase міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що нинішня торговельна конфронтація з Пекіном є нежиттєздатною, а деескалація конфлікту очікується найближчим часом.

За словами Бессента, головна мета Вашингтона полягає не у блокуванні торгівлі з КНР, а в її перебалансуванні, аби забезпечити справедливі умови обміну між двома економіками.

🌏 У відповідь на митні обмеження Китай почав цілеспрямовано тиснути на ключові галузі економіки США. Зокрема, влада обмежила кількість голлівудських стрічок, дозволених до прокату, а також повернула до Америки принаймні два літаки Boeing, призначені для китайських авіакомпаній.

☝️ Раніше Пекін намагався укласти союз з Європейським Союзом проти митної політики США. В Китаї наголошували на те, що сукупний товарообіг Китаю та ЄС становить понад третину всього світового обсягу. Втім згодом китайська влада закликала Трампа до перегляду політики: Пекін вимагав скасувати мита та «виправити помилки», допущені у відносинах.