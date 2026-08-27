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Світоліна та Монфіс програли Бенчич і Коболлі у півфіналі міксту US Open

Наталя Соколенко
Наталя Соколенко
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс під час події Stars of the Open на US Open-2023
Архівне фото. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс під час події Stars of the Open на US Open-2023. Фото: Hameltion, CC BY-SA 4.0

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс не змогли вийти до фіналу міксту US Open-2026. У півфіналі, який відбувся 26 серпня в Нью-Йорку, українсько-французький дует поступився Белінді Бенчич і Флавіо Коболлі — 5:4, 1:4, [5:10].

Офіційний сайт US Open підтвердив результат матчу: четверті сіяні Бенчич і Коболлі програли перший короткий сет, але потім перехопили ініціативу та виграли два наступні відрізки.

Українка була за крок від фіналу

У новому форматі мікстового турніру сети грають до чотирьох виграних геймів, а за рахунку 1:1 переможця визначає тай-брейк до десяти очок. Саме супертайбрейк став вирішальним у півфіналі: Бенчич і Коболлі довели його до перемоги з рахунком 10:5.

Для Світоліної цей виступ став одним із найпомітніших результатів на US Open у міксті. Українка вперше зіграла на турнірі Великого шолома в парі зі своїм чоловіком і разом із ним подолала два раунди, зокрема перемогла лідерів світового парного тенісу Катержину Сінякову та Генрі Паттена.

Півфінальний вихід мав додаткове значення і для Монфіса. Француз проводить свій останній сезон у професійному турі, тому US Open-2026 був для нього останньою можливістю поборотися за титул цього турніру.

Бенчич і Коболлі зіграли у фіналі

Після перемоги над Світоліною та Монфісом швейцарсько-італійська пара вийшла у фінал мікстового чемпіонату US Open. У вирішальному матчі Бенчич і Коболлі зустрілися з чеським дуетом Кароліни Мухової та Якуба Меншика.

Для Світоліної турнір завершився на стадії півфіналу, однак її спільний виступ із Монфісом став однією з головних історій оновленого міксту в Нью-Йорку.

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