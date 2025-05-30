П’ятниця, 30 Травня, 2025
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Суд заблокував заборону Трампа на прийом іноземних студентів до Гарварду

Денис Молотов
Денис Молотов
Суд заблокував заборону Трампа на прийом іноземних студентів до Гарварду

Федеральний суд у США тимчасово заблокував ініціативу адміністрації Дональда Трампа щодо заборони на вступ іноземних студентів до Гарвардського університету. Про це повідомляє Deutsche Welle.

📌 Суддя Еллісон Берроуз ухвалила рішення зупинити дію заборони, запровадженої командою президента США. Вона наголосила, що такий крок дозволяє «зберегти статус-кво». Тобто, підтримати чинні умови, доки не буде винесено остаточне рішення у справі.

☝️ Заборона на прийом іноземних студентів до Гарварду стосувалась анулювання сертифіката, який дозволяє Гарвардському університету брати участь у програмі обміну та прийому іноземних студентів SEVP (Student and Exchange Visitor Program). Відповідно до ухвали суду, Білий дім наразі не має права скасовувати цей сертифікат.

Рішення суду стало серйозним ударом по ініціативі Трампа, яка, як підкреслюють правозахисники та академічні кола, могла обмежити міжнародну академічну мобільність і зашкодити репутації американської освіти.

🔎 Нагадаємо, що раніше адміністрація Дональда Трампа заморозила федеральне фінансування Гарварду на суму 2,2 мільярда доларів. Вони вимагали від керівництва вишу вибачень за прояви антисемітизму в кампусі.

☝️ Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що федеральне фінансування буде припинено для навчальних закладів, які не вживають заходів проти незаконних протестів.

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