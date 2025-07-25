П’ятниця, 25 Липня, 2025
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Starlink знову працює: сервіс відновили після масштабного збою

Денис Молотов
Денис Молотов
Starlink знову працює: сервіс відновили після масштабного збою

Сервіс супутникового інтернету «Starlink» знову працює в нормальному режимі після кількагодинної технічної несправності, що сталася в ніч на п’ятницю, 25 липня. Про відновлення з’єднання повідомили в офіційному акаунті компанії.

📢 «Проблему з мережею вирішено, а сервіс Starlink відновлено. Ми розуміємо, наскільки важливе з’єднання, і перепрошуємо за перебої», — зазначили в заяві.

Причиною збою стали неполадки у роботі ключових програмних компонентів, що забезпечують керування основною інфраструктурою «Starlink». Цю інформацію підтвердив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс.

📢 «Вибачте за тимчасовий збій у роботі нашого сервісу; ми глибоко прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася», — написав Ніколс.

Несправність тривала приблизно п’ять годин. Протягом цього часу зв’язок був нестабільним або повністю недоступним у різних регіонах, зокрема — й на передовій в Україні. Бійці ЗСУ та волонтери масово повідомляли про відсутність з’єднання по всій лінії фронту.

Крім України, перебої з доступом до мережі зафіксували також у низці країн Європи, США та Південної Америки. Супутниковий зв’язок у багатьох районах був або відсутній повністю, або працював з великими затримками.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск, який є ініціатором і головним ідеологом проєкту «Starlink», відреагував на ситуацію у соцмережах. Він особисто вибачився за інцидент і пообіцяв, що стабільність сервісу буде оперативно відновлена. За словами Маска, технічна команда вже працює над запобіганням подібним проблемам у майбутньому.

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