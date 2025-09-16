США завдали другого удару по венесуельському судну

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 16 вересня, оголосив про проведення другого удару по судну венесуельського наркокартеля, яке нібито прямувало до США. Він зробив заяву у власній соцмережі Truth Social.

📢 «Сьогодні вранці за моїм наказом Збройні сили США здійснили ДРУГИЙ кінетичний удар по позитивно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких наркокартелях та наркотерористах у зоні відповідальності SOUTHCOM», – написав Трамп.

За його словами, удар відбувся в міжнародних водах і внаслідок нього загинули троє чоловіків. Однак президент США не надав жодних доказів того, що судно перевозило наркотики.

📢 «Ці надзвичайно жорстокі наркоторгівницькі картелі СТАНОВЛЯТЬ ЗАГРОЗУ національній безпеці США, зовнішній політиці та життєво важливим інтересам США», – додав він.

Разом із дописом Трамп опублікував майже 30-секундне відео з позначкою «Некласифіковане». На ньому показано судно у воді, що вибухає та загоряється.

☝️ Нагадаємо, що про перший удар по судну з Венесуели, яке нібито перевозило наркотики, Трамп повідомив 2 вересня. Тоді Вашингтон наголошував, що Сполучені Штати готові вживати усіх необхідних заходів для боротьби з наркотрафіком та притягнення до відповідальності винних у злочинах, пов’язаних із наркотиками.

Крім того, американський уряд подвоїв винагороду за інформацію щодо Ніколаса Мадуро. Він не визнається законним президентом Венесуели. Це підкреслює серйозність політики США у протидії наркокартелям та незаконній діяльності венесуельської влади.