США готові до санкційного тиску на росію – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в разі провалу мирних переговорів із росією Конгрес США вдасться до санкційного тиску. Про це він повідомив 17 травня в ефірі програми Face the Nation.

📢 «Ми дали чітко зрозуміти росіянам, що процес запровадження санкцій уже запущено», — сказав Рубіо, коментуючи позицію Білого дому.

За словами голови Держдепу, адміністрація Дональда Трампа звернулася до Сенату із проханням дати їй деякий час для оцінки, чи буде досягнуто результатів на переговорах із рф. Однак, як підкреслив Рубіо, попередження про ймовірність санкцій американська сторона озвучує вже понад півтора місяця.

📢 «Ми повідомляли росіянам, що цей процес уже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроєкт матиме майже 80 співавторів у Сенаті, та, думаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити і не контролюємо», — наголосив він.

Він також додав, що Конгрес — передусім республіканці в обох палатах — намагалися надати президентові простір для політичних домовленостей, але відсутність поступу змушує переходити до рішучих дій.

📢 «Ми попереджали росіян, що у разі відсутності прогресу санкції будуть. І це якраз той момент, коли слова починають переходити в дії», — зазначив Рубіо.

🔻 За його словами, це питання обговорювалося під час нещодавнього візиту до Туреччини разом із сенатором Ліндсі Гремом. Рубіо повідомив, що вже зібрано 77 підписів під санкційною ініціативою, і ця цифра може зрости до 80 і більше.

📞 У той самий день держсекретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим. У ході розмови, американська сторона представила «потужний мирний план» для припинення війни в Україні.

🔺 Окрім цього, Дональд Трамп оголосив про намір найближчим часом провести переговори з шостим президентом України Володимиром Зеленським, главою кремля володимиром путіним, а також з представниками країн НАТО.