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США дозволили продаж нафти з Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
США дозволили продаж нафти з Ірану
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

США зробили тимчасове виключення з санкцій щодо нафти з Ірану. Тепер її можна офіційно постачати та продавати на світовому ринку, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі X (колишній Twitter) в понеділок, 22 червня.

Цей крок став результатом досягнення перших компромісних домовленостей під час міжнародного переговорного саміту в Європі. Вашингтон пішов на тимчасові економічні поступки в обмін на виконання Тегераном ключових безпекових та ядерних протоколів.

За його словами, під час триваючих продуктивних переговорів у Швейцарії Іран зобов’язався забезпечити вільний і відкритий транзит у стратегічній Ормузькій протоці та дозволити інспекторам МАГАТЕ безперешкодно в’їжджати на свою територію.

📢 «У рамках цієї схеми Мінфін видав тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє виробництво, доставку та продаж іранської нафти», – поінформував американський міністр.

Падіння світових цін на енергоносії та реакція бірж

Поява значних обсягів сировини на міжнародних торговельних майданчиках миттєво скоригувала вартість палива у бік зниження, послабивши інфляційний тиск.

Тим часом світові ціни на нафту стрімко знижуються. Станом на 18:00 за київським часом барель еталонної марки Brеnt коштує 77,14 долара США, продемонструвавши падіння на 3,64 відсотка.

Водночас американський сорт WTI торгується на рівні 73,47 долара США за барель, що відображає зниження вартості на 3,14 відсотка. Трейдери продовжують закладати у вартість контракти на нові постачання.

Хронологія близькосхідних перемовин за участю посередників

Послаблення санкційного режиму стало логічним продовженням роботи багатосторонньої дипломатичної місії.

Нагадаємо, 21 червня у Швейцарії розпочалися важливі переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану та Катару. Зустрічі дозволили сторонам розробити дорожню карту для тимчасового врегулювання конфлікту.

Очікується, що протягом дії 60-денної ліцензії технічні групи продовжать погодження пунктів постійної угоди. Моніторинг виконання зобов’язань Тегерана щодо судноплавства здійснюватиметься у постійному режимі.

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