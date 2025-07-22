Середа, 23 Липня, 2025
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Ще одна зірка залишила Америку через Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
Ще одна зірка залишила Америку через Трампа

Американська телеведуча та комік Еллен ДеДженерес оголосила про остаточний переїзд до Великої Британії. Артистка пояснила своє рішення політичною ситуацією у США після повернення Дональда Трампа до влади.

У коментарі BBC 67-річна ДеДженерес зазначила, що разом із дружиною — акторкою Порцією Де Россі — залишила Сполучені Штати буквально за день до виборів і вирушила до свого будинку в англійській глибинці. Результати голосування, за її словами, стали остаточним стимулом залишитися там назавжди.

«Простіше, чистіше, спокійніше»: чому Британія?

Телеведуча відзначила, що її вразила простота та естетика життя у Великій Британії. Вона назвала англійські міста й села «чарівними» та відзначила охайність, повагу до тварин, ввічливість місцевих жителів та спокійний спосіб життя.

📢 «Ми просто не звикли бачити таку красу. Села, міста, архітектура – все, що ви бачите, чарівно, і тут просто простіший спосіб життя. Тут чисто. Тут все просто краще – те, як поводяться з тваринами, люди ввічливі. Мені тут дуже подобається» – розповіла ДеДженерес.

Подружжя вже облаштувалося у сільській місцевості: завели коней, курей, а певний час утримували навіть овець. Еллен також додала, що саме у Британії вперше побачила справжній сніг.

Не поодинокий випадок

ДеДженерес — не єдина знаменитість, яка вирішила залишити США після перемоги Дональда Трампа на виборах. Раніше про еміграцію заявляли:

  • актор Річард Гір;
  • співачка Америка Феррера;
  • акторка Мінні Драйвер;
  • актор Том Генкс також повідомив про свій від’їзд зі США.
  • Всесвітньо відомий режисер культових фільмів «Титанік» та «Аватар» Джеймс Кемерон залишив Сполучені Штати, пояснивши своє рішення політичною ситуацією в країні.
  • Троє видатних науковців – історики Тімоті Снайдер і Марсі Шор, а також філософ Джейсон Стенлі – залишають Єльський університет і розпочнуть викладати в Мунковій школі глобальних справ та публічної політики університету Торонто восени 2025 року.
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