Ще одна зірка залишила Америку через Трампа

Американська телеведуча та комік Еллен ДеДженерес оголосила про остаточний переїзд до Великої Британії. Артистка пояснила своє рішення політичною ситуацією у США після повернення Дональда Трампа до влади.

У коментарі BBC 67-річна ДеДженерес зазначила, що разом із дружиною — акторкою Порцією Де Россі — залишила Сполучені Штати буквально за день до виборів і вирушила до свого будинку в англійській глибинці. Результати голосування, за її словами, стали остаточним стимулом залишитися там назавжди.

«Простіше, чистіше, спокійніше»: чому Британія?

Телеведуча відзначила, що її вразила простота та естетика життя у Великій Британії. Вона назвала англійські міста й села «чарівними» та відзначила охайність, повагу до тварин, ввічливість місцевих жителів та спокійний спосіб життя.

📢 «Ми просто не звикли бачити таку красу. Села, міста, архітектура – все, що ви бачите, чарівно, і тут просто простіший спосіб життя. Тут чисто. Тут все просто краще – те, як поводяться з тваринами, люди ввічливі. Мені тут дуже подобається» – розповіла ДеДженерес.

Подружжя вже облаштувалося у сільській місцевості: завели коней, курей, а певний час утримували навіть овець. Еллен також додала, що саме у Британії вперше побачила справжній сніг.

Не поодинокий випадок

ДеДженерес — не єдина знаменитість, яка вирішила залишити США після перемоги Дональда Трампа на виборах. Раніше про еміграцію заявляли: