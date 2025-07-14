путін знахабнів та заяввив Трампу, що «забере все»

Під час телефонної розмови 3 липня російський диктатор володимир путін заявив президенту США Дональду Трампу, що протягом наступних 60 днів планує нову ескалацію війни на сході України. Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерело, обізнане з деталями розмови.

📢 За словами джерела, путін «дав чітко зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною». Зокрема, намір вийти на адміністративні межі областей, які кремль вважає «своїми».

☝️ Президент Трамп передав цю інформацію президенту Франції Еммануелю Макрону, зауваживши, що путін «хоче забрати все це». Він мав на увазі українські території, на які претендують російські загарбники.

Як зазначає Axios, кремль зберігає значний плацдарм на сході України й, згідно з інсайдом, планує активні бойові дії, щоб максимально розширити контрольовану територію до умовних адміністративних кордонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше це ж видання повідомило, що Дональд Трамп готує новий план військової допомоги Україні, який, за словами джерел, «включатиме й наступальну зброю», зокрема ракети великої дальності, здатні вражати цілі в глибокому тилу рф.

Цю ініціативу Трамп, начебто, представить у понеділок під час зустрічі з новим генсеком НАТО Марком Рютте. Частину озброєння можуть оплатити європейські партнери через спільну програму закупівель американської зброї для України.