путін розуміє, що не виграє війну проти України – Келлог

Диктатор на росії владімір путін усвідомлює, що війна проти України для нього є програшною. Про це заявив спеціальний посланник президента США з питань України Кіт Келлог під час Варшавського форуму безпеки, повідомляє The Guardian у вівторок, 30 вересня.

📢 «Я думаю, що, ймовірно, в глибині душі він розуміє, що не може виграти це. Це невиграшний бій для нього, довгостроковий. Цього не станеться», – наголосив Келлог.

☝️ Виступаючи на форумі, він також прокоментував недавні інциденти з російськими дронами та літаками в Європі. За його словами, країни НАТО мають право застосовувати заходи протидії, включно зі збиванням літаків або безпілотників, що порушують їхній повітряний простір.

Келлог навів приклад 2015 року, коли Туреччина збила російський винищувач:

📢 «Кілька років тому, у 2015 році, росіяни відправили російський винищувач у повітряний простір Туреччини. Що зробили турки? Вони збили його. Гаразд, це дуже швидко приверне до вас увагу, чи не так? Ось що я маю на увазі під підвищенням рівня ризику. Я знаю, що це небезпечно. Я це розумію. Але іноді ви повинні запитати себе, куди ви йдете?»

🔎 Говорячи про економічний тиск на росію, Келлог підкреслив ефективність ударів по об’єктах інфраструктури, зокрема нафтопереробних заводах, які послаблюють фінансові ресурси москви для продовження війни.

Він зауважив, що Захід працює над скороченням ринків збуту російської нафти й посиленням санкцій, однак частина європейських країн усе ще закуповує російське паливо.

Окремо спецпосланник торкнувся питання ракет Tomahawk. Цього разу він дистанціювався від попередніх заяв, однак нагадав, що обговорення щодо надання цих ракет Україні в адміністрації Дональда Трампа тривають.

☝️Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон справді розглядає можливість передачі Україні Tomahawk.

