Вівторок, 30 Вересня, 2025
Tomahawk та шлях до закінчення війни — Келлог

Денис Молотов
На Варшавському форумі безпеки обговорили шляхи завершення війни в Україні. Учасники наголошували на необхідності поєднання дипломатії та військової підтримки. Спецпредставник президента США Кіт Келлог виступив на сесії та окреслив позицію Вашингтона щодо подальших дій. Політик в черговий раз акцентував на зусиллях Білого дому «зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни» та відзначив значення ракет Tomahawk. Про це повідомляє The Guardian у вівторок, 30 вересня.

📢 «Найбільше, що ми хочемо зробити, це зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни. І це війна промислової сили, в якій понад сотні – не тисяча чи дві тисячі, ми говоримо про сотні тисяч – загиблих у бойових діях», – сказав спецпредставник.

Келлог звернув увагу на масштаби людських втрат. Це, на його думку, обґрунтовує наполегливі дипломатичні зусилля.

📢 «Зараз ми говоримо про кількість загиблих і поранених з обох сторін, яка перевищила мільйон. І тому, я думаю, що цій війні потрібно якимось чином покласти край», – додав спецпредставник.

Окремо дискутували щодо ролі далекобійних ракет.

Як зазначає видання, на цей раз спецпредставник дещо дистанціювався від своїх попередніх коментарів про плани США відповісти на запит шостого президента України Володимира Зеленського щодо американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

В той самий час, Томагавки назвали одним із ключових інструментів ударної потужності. Келлог відзначив їхній технічний потенціал. Він підкреслив, що Tomahawk«дуже передова ракетна система», яка, за словами посадовця, «змінить динаміку будь-якого військового конфлікту».

На форумі також наголошували на потрібності координації з союзниками. Представники Європи уважно реагували на можливі поставки далекобійних систем. У кремлі, у свою чергу, заявили, що «уважно вивчають» відповідні висловлювання американських посадовців.

Підсумки дискусій показали, що рішення треба приймати виважено. Водночас учасники погодилися, що якщо Tomahawk будуть використані, це вплине на ситуацію на фронті. Експерти зазначили, що одночасна дипломатія і військова підтримка зменшать людські втрати і пришвидшать мир.

☝️ Також нагадаємо, що до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає постачання американського озброєння Україні за кошти європейських партнерів, долучилися Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург.

