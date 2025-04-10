Четвер, 10 Квітня, 2025
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Пожежа на НПЗ в Комсомольську-на-Амурі: горіла важлива установка

Денис Молотов
Денис Молотов
Пожежа на НПЗ в Комсомольську-на-Амурі: горіла важлива установка

На росії у Комсомольську-на-Амурі в четвер, 10 квітня, сталася пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ) «Роснефті», який є головним та найбільшим постачальником палива для всього далекосхідного регіону росії. За даними російських ЗМІ, загоряння виникло на території нафтопереробного заводу потужністю 8 мільйонів тонн на рік. Кадри потужної пожежі публікують Telegram-канали.

Зазначається, що потужний вогонь охопив колону технологічної установки. Площа займання сягнула 100 квадратних метрів. За попередньою версією, стався витік бензину, який спричинив подальше загоряння.

Місцеві жителі повідомляли, що з підприємства валив густий чорний дим, який було видно з багатьох районів міста. У повітрі відчувався сильний їдкий запах.

Пожежа на НПЗ в Комсомольську-на-Амурі: горіла важлива установкаКомсомольський нафтопереробний завод вважається одним із найстаріших на росії — він був запущений ще у 1942 році за часів Сталіна. Наразі підприємство забезпечує понад 60% потреб Далекосхідного федерального округу в нафтопродуктах — бензині, дизельному пальному та судновому паливі.

Пожежа сталася на об’єкті, який має критичне значення для енергетичної інфраструктури регіону. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в ніч проти п’ятниці, 14 березня, нафтопереробний завод (НПЗ) поблизу міста Туапсе, Краснодарський край на росії, охопила масштабна пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ. Внаслідок атаки спалахнув один із резервуарів з паливом. Пожежу добре видно з віддалених куточків міста. Вогонь не вдається згасити вже довгий час.

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