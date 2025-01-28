Наслідки атаки на Київщині: постраждав музей ретро-автомобілів

На Київщині уламки російського дрона, який був збитий українськими Захисниками, впали на будівлю, де розташовувався музей ретро-автомобілів. Унаслідок цього знищено та пошкоджено 36 транспортних засобів. Про це повідомив т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.
📢 «Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м². Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено», — зазначив він.
Калашник також уточнив, що сліди російського удару зафіксовано ще у трьох районах Київської області. Там постраждали два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автомобілі.
На щастя, постраждалих серед населення немає.
📌 Також повідомлялося, що в Умані Черкаської області внаслідок нічного обстрілу росіян постраждав інфраструктурний об’єкт. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
☝️ Нагадаємо, в Одесі внаслідок атаки ворожих БпЛА було пошкоджено житлові будинки та зафіксовано займання кількох легкових автомобілів. Постраждали троє людей.