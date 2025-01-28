Наслідки атаки на Київщині: постраждав музей ретро-автомобілів

На Київщині уламки російського дрона, який був збитий українськими Захисниками, впали на будівлю, де розташовувався музей ретро-автомобілів. Унаслідок цього знищено та пошкоджено 36 транспортних засобів. Про це повідомив т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

📢 «Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м². Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено», — зазначив він.

Калашник також уточнив, що сліди російського удару зафіксовано ще у трьох районах Київської області. Там постраждали два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автомобілі.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

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