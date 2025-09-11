На Запорізькому напрямку загинув льотчик Су-27

У четвер, 11 вересня, у Запорізькій області загинув український пілот Су-27 майор Олександр Боровик. Про трагічну втрату повідомила 39-та бригада тактичної авіації у соціальній мережі Facebook та Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

📢 «Із сумом повідомляємо, що… близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.», – йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що наразі триває встановлення причин та обставин загибелі військовослужбовця.

Майор Боровик народився 19 квітня 1995 року. Він був бойовим пілотом 39-ї бригади, яка бере участь у відбитті російської агресії на східному та південному напрямках.

☝️ Це не перша втрата авіації за останні місяці.