Заступник голови ради безпеки рф та колишній президент росії дмитро медведєв 7 липня прокоментував у американській соцмережі Х (колишній Twitter) заяву Дональда Трампа щодо БРІКС. Він відреагував на повідомлення про намір глави Білого дому встановити 10% мито на імпорт із країн, що підтримують БРІКС.

📢 «Трамп оголосив, що на будь-яку країну, яка підтримує політику БРІКС, буде накладено додатковий 10%-й тариф. Так що ми все робимо правильно!» — написав Медведєв.

☝️ На його думку, така реакція США демонструє зростаючу вагу об’єднання Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР у світовій політиці.

🌍 БРІКС — міждержавна платформа, створена між 2009 та 2010 роками для посилення економічної, політичної та соціальної взаємодії між учасниками. Альянс позиціонує себе як альтернатива західним інституціям, прагнучи зміцнити вплив у глобальних процесах.

У 2024 році до блоку приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати. Також відомо, що Аргентина вирішила не вступати до організації після зміни влади. Президент Хав’єр Мілей взяв курс на Захід.

Дональд Трамп, як повідомлялося раніше, назвав БРІКС «антиамериканською платформою» та анонсував торговельні санкції проти країн, які долучаться до союзу, що може включати митні бар’єри.

Крім того, під час нещодавнього саміту БРІКС учасники засудили односторонні санкції з боку західних країн, а також так звані «атаки на мости та залізничну інфраструктуру в росії», які, за їхніми словами, призвели до жертв.