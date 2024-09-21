На росії горить база ПВК «Вагнер» – соцмережі

У селищі Молькіно, що у Краснодарському краї на росії, сталася масштабна пожежа на базі приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер». Про це повідомили місцеві російські пабліки у суботу, 21 вересня.

За наявною інформацією, адміністративні будівлі, які знаходяться на території бази ПВК «Вагнер», охоплені полум’ям. Один із чоловіків на відео, опублікованому у мережі, стверджує, що вогонь дістався до приміщення штабу.

Наразі деталі інциденту продовжують уточнюватися.

Молькіно розташоване приблизно за 40 кілометрів від Краснодара, у Горячеключівському районі. Згідно з відкритими джерелами, на цій території базуються три військові підрозділи: 1-ша гвардійська ракетна бригада (в/ч 31853), 10-та окрема бригада спецпризначення ГРУ Міноборони (в/ч 51532) та 243-й загальновійськовий полігон (в/ч 55485).

👉 Також нагадаємо, що в ніч на суботу на території Тверської області та Краснодарського краю пролунали потужні вибухи на складах боєприпасів, що викликало жваві обговорення серед місцевого населення.

Тим часом Міністерство оборони на росії повідомило про «збиття» 101 безпілотника та падіння загадкової зброї під назвою «уламки».