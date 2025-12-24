Mercedes-Benz заплатить майже $150 млн у справі про заниження шкідливих викидів

Німецький автовиробник Mercedes-Benz досяг угоди з американською владою у справі про маніпуляції з показниками шкідливих викидів дизельних автомобілів та погодився виплатити $149,6 млн, повідомляє Reuters.

☝️ За даними американських регуляторів, компанія встановлювала на дизельні транспортні засоби приховане програмне забезпечення, яке штучно занижувало рівень викидів під час офіційних екологічних перевірок. Водночас у реальних умовах експлуатації такі автомобілі могли перевищувати допустимі норми забруднення у 30–40 разів.

📌 Угода поширюється на 48 штатів США, а також Пуерто-Рико та округ Колумбія. У межах врегулювання Mercedes-Benz зобов’язався не лише здійснити фінансові виплати, а й упровадити комплекс заходів для недопущення подібних порушень у майбутньому.

💰 Зокрема, власники та лізингоотримувачі автомобілів, які пройшли обов’язкові екологічні доопрацювання, отримають по $2 тис. за кожен транспортний засіб.

📢 Генеральний прокурор штату Вірджинія Джейсон Міярес заявив, що врегулювання охоплює приблизно 39,6 тис. автомобілів у США, які станом на серпень 2023 року ще не були відремонтовані або остаточно виведені з експлуатації.

☝️ У межах домовленостей Mercedes також:

покриє витрати на встановлення схваленого програмного забезпечення ;

; надасть розширену гарантію на відповідні автомобілі;

на відповідні автомобілі; виплатить додаткові компенсації споживачам.

У самій компанії зазначили, що фінансові показники групи не постраждають, оскільки резерви під витрати на врегулювання були сформовані заздалегідь. Водночас остаточне набуття чинності угодою ще потребує затвердження судом.

📌 Розслідування проти Mercedes-Benz було розпочато у 2020 році на тлі масштабного дизельного скандалу з Volkswagen, який коштував німецькому концерну понад $20 млрд штрафів і компенсацій після визнання маніпуляцій з екологічними тестами.

Водночас Mercedes залишається під ризиком нових фінансових претензій. Зокрема, у Великій Британії, де проти компанії та низки інших автовиробників подано колективний позов.

