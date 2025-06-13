Масштабна аварія в Одесі: частина міста без води через прорив

В Одесі вже другий день поспіль тривають масштабні перебої з водопостачанням через аварію на магістральному водогоні. Як повідомляє «Інфоксводоканал» у п’ятницю, 13 червня, ситуація залишається критичною, попри безперервну роботу комунальних служб.

Що сталося:

Зранку 12 червня на магістральному водогоні діаметром 1200 мм сталася серйозна аварія. Через прорив труби мешканці кількох районів міста — Приморського, Київського та частини Хаджибейського, а також селищ Лиманка, Червоний Хутір і низки житлових масивів — залишилися повністю без води.

📢 «Ускладнення полягає в тому, що пошкодження трапилось у важкодоступному полі — утворилося болото, розмита ділянка виявилась практично недоступною для техніки. Будували під’їзди та майданчик з понад 150 тонн піску та бетонних плит», — повідомили в “Інфоксводоканалі”.

☝️ Хто залишився без води:

Приморський, Київський, частина Хаджибейського району (ж/м Черемушки); с. Лиманка, с. Червоний Хутір; ж/м Райдужний, Совіньон-1, -2, -3, -4, -5; Чорноморка, ЖКП Таїрово.



🚜 Для підготовки до ремонту комунальникам довелося витратити майже добу на створення спеціального «фундаменту» для важкої техніки — екскаваторів вагою понад 18 тонн. Створено основу з кількох шарів піску та бетонних плит.

📢 «Вночі роботи тривали безперервно. Уже вдалося дістатися до місця прориву, розкопати котлован і відкачати воду з ями. Відновлення пошкодження триває», — зазначають комунальники.

🕗 Орієнтовний термін завершення робіт — до 22:00 13 червня, якщо не виникнуть нові ускладнення.

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☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти середи, 3 червня, Одеса зазнала чергової масованої атаки російських ударних безпілотників типу «Shahed». Унаслідок обстрілу постраждали мирні мешканці та об’єкти цивільної інфраструктури.