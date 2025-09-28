Масована атака: ППО України відбила понад 600 цілей росії

У ніч проти 28 вересня сили протиповітряної оборони України збили та подавили 611 повітряних цілей росії. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, під час масованого удару радіотехнічні війська виявили та супроводили 643 російські засоби повітряного нападу.

Серед них:

593 ударні безпілотники типу «Shahed», «Гербера» та інших типів, запущені з території росії (Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ), а також із тимчасово окупованого Криму (Чауда, Кача);

2 реактивні БпЛА «Бандероль» із Курської області рф;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», випущені з повітряного простору Липецької області;

38 крилатих ракет Х-101 із району Саратовської області;

8 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.

⚠️ Основним напрямком удару стала столиця України – Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони, а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем (СБС).

За попередніми підрахунками, ППО знешкодила 611 цілей:

566 ударних дронів типу «Shahed», «Гербера» та інших типів;

2 реактивні безпілотники «Бандероль»;

35 крилатих ракет Х-101;

8 ракет «Калібр».

Разом із тим зафіксовано влучання п’яти ракет та 31 ударного безпілотника по 16 локаціях. Також уламки збитих повітряних цілей впали на 25 різних об’єктів.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня росія атакувала Україну ракетами Х-101/555, «Калібр» та дронами «Shahed». Повітряна тривога була оголошена на більшій частині території держави.

👉 Також було повідомлено, що в ніч проти 28 вересня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю, унаслідок чого постраждали щонайменше 31 людина.