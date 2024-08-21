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Ліси горять, люди задихаються на росії в Якутії: пожежі на площі понад 433 тисячі гектарів

Денис Молотов
Денис Молотов
Ліси горять, люди задихаються на росії в Якутії: пожежі на площі понад 433 тисячі гектарів

На росії на території Якутії зафіксовано 68 природних пожеж, що охопили площу понад 433 тисячі гектарів. Про це інформує пресслужба ГУ МНС на росії по республіці, повідомляють російські ЗМІ.

За добу площа пожеж значно збільшилася через проведення зустрічних відпалів та зростання пожеж у зоні контролю. До ліквідації вогню залучено 1 556 осіб та 155 одиниць техніки.

Згідно з даними космічного моніторингу, задимленість фіксується у 47 населених пунктах Кобяйського, Алданського, Верхоянського, Мирнінського, Томпонського, Олекмінського, Сунтарського, Намського, Мегіно-Кангаласького районів та в Якутську.

В селі Сунтар виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту в повітрі.

Заступник міністра екології, природокористування та лісового господарства Якутії на брифінгу повідомив, що 21 серпня у Гірському районі планується використання літака-зондувальника за наявності ресурсної хмарності.

👉 Нагадаємо, що пожежонебезпечний сезон в Якутії розпочався 6 травня. З липня на території республіки діє режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Там було запроваджено особливий протипожежний режим.

📌 Раніше стало відомо, що через лісові пожежі в Республіці Тува також введено режим надзвичайної ситуації. Крім того, значні пожежі охопили ліси в Сибіру. В Улан-Уде, столиці Бурятії, також сталася масштабна пожежа, яка охопила суху траву, паркани та господарські споруди.

📌Також раніше було повідомлено, що у ніч на 20 серпня в Тернополі сталася пожежа на підприємстві під час атаки російських військ. Внаслідок влучання в ємність з пально-мастильними матеріалами, пожежу локалізовано о 6:50, постраждалих немає.

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