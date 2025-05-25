Атака на Миколаїв: дрон зруйнував п’ятиповерхівку, є жертви

У ніч на 25 травня атака на Миколаїв призвела до влучання російського дрона в п’ятиповерховий житловий будинок, що забрало життя людини та спричинило руйнування. Про трагічний інцидент повідомила пресслужба ДСНС у неділю, 25 травня. Рятувальні роботи тривають протягом усього дня неділі.

Внаслідок удару ворожого безпілотника у п’ятиповерховому будинку виникла пожежа, яка швидко охопила частину будівлі. Два верхні поверхи були повністю зруйновані, а нижні зазнали значних пошкоджень через обвал конструкцій. Рятувальники, які прибули на місце події, розпочали деблокування завалів та невдовзі виявили тіло загиблого – чоловіка 1948 року народження.

📢 У повідомленні ДСНС зазначається: «Сьогодні ворожий удар обірвав життя 77-річного дідуся. Кілька довгих годин рятувальники розбирали понівечений будинок, а його рідні, зі сльозами на очах і останньою іскрою надії в серці, чекали на диво. Та дива не сталося… Лишилися лише біль, відчай та порожнеча. Ще одне життя, ще одна зруйнована родина».

Ця атака на Миколаїв також призвела до поранення п’яти людей, серед яких був підліток. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів двох жінок. Одну з них у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, а з іншою почали працювати психологи ДСНС, щоб допомогти впоратися з пережитим шоком.

Окрім цього, рятувальники провели операцію з евакуації двох чоловіків із пошкодженого будинку. Вони не могли самостійно покинути квартиру, оскільки двері виявилися заблокованими уламками. За допомогою автодрабини фахівці ДСНС спустили чоловіків на землю, де їх зустріли психологи. На щастя, медична допомога їм не знадобилася.

Загалом із п’ятиповерхового будинку, який постраждав під час атаки на Миколаїв, евакуювали 210 мешканців. Для ліквідації наслідків трагедії залучили значні сили: 45 рятувальників, дев’ять одиниць техніки, а також представників поліції, медиків і Червоного Хреста. Піротехнічні підрозділи обстежили три локації в районі влучання, але вибухонебезпечних предметів не виявили.

Окремої уваги заслуговує історія порятунку 20-річної дівчини, яка опинилася під завалами після удару. Її сон перервав гуркіт ворожого БПЛА, і ця мить стала початком боротьби за життя. Рятувальники обережно деблокували дівчину з-під уламків і за допомогою автодрабини спустили її на ношах. Зараз вона перебуває у лікарні, де медики роблять усе можливе, щоб врятувати її життя. Стан дівчини оцінюють як важкий.

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Ситуація в регіоні після ворожої атаки

Цієї ночі атака на Миколаїв і прилеглі території спричинила п’ять окремих пожеж. Окрім руйнування п’ятиповерхівки у Заводському районі, ворог завдав ударів по Баштанському району. Там було пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства, а також знищено п’ять комбайнів і гусеничний трактор.

У Заводському районі Миколаєва зафіксовано наймасштабніші наслідки: влучання у житлову будівлю забрало життя 77-річного чоловіка, а п’ятеро людей отримали поранення. Рятувальники продовжують працювати на місці, розбираючи завали, які залишилися після зруйнованих поверхів.

Для реагування на наслідки атаки на Миколаїв підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучили 84 вогнеборці та 20 одиниць техніки. Серед спецобладнання використовувався тактичний робот MAGIRUS WOLF-R1, який допомагав у ліквідації наслідків.

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Рятувальні роботи тривають: два поверхи п’ятиповерхівки, зруйновані ворожим ударом, перетворилися на гору уламків і пилу. Фахівці ДСНС продовжують розбирати завали, щоб переконатися, що під ними не залишилося постраждалих.

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☝️ Нагадаємо, що в ніч проти 25 травня внаслідок ворожої атаки на Київську область загинуло четверо людей, що свідчить про посилення обстрілів цивільної інфраструктури.