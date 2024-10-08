Апеляційний суд збільшив покарання «гауляйтеру лнр» пасічнику

Завдяки ретельно проведеному досудовому розслідуванню Службою безпеки України (СБУ), під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури, Дніпровський апеляційний суд ухвалив більш суворий вирок керівнику окупаційної адміністрації так званої «лнр» на тимчасово окупованій Луганщині леоніду пасічнику. Про це було повідомлено пресслужбою СБУ в Луганській області.

Нагадаємо, 1 липня 2024 року пасічника було визнано винним у порушенні територіальної цілісності та недоторканності України, скоєному за попередньою змовою групою осіб. Також злочинець був визнаний винним у колабораційній діяльності. Його засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратура подала апеляцію для оскарження цього вироку, вимагаючи суворішого покарання, аргументуючи це невідповідністю призначеного вироку тяжкості злочину та м’якість призначеного покарання.

За даними досудового розслідування СБУ, починаючи з 2018 року, пасічник на посаді «глави лнр» систематично сприяв анексії українських територій російським агресором.

Напередодні вторгнення 24 лютого 2022 року він підписав «договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між «лнр» та росією. Цей «правовий акт» кремль використав як привід для початку повномасштабної агресії та вторгнення в Україну.

У вересні 2022 року, за вказівкою москви, пасічник організував псевдореферендум та підписав «закон» про приєднання «лнр» до складу рф, а вже у 2023 році забезпечив участь окупованих громад у російських «виборах».

У подальшому пасічник також особисто брав участь у підписанні з путіним «угоди» про приєднання окупованого регіону до рф.

У 2023 році він організував участь тимчасово захоплених громад Луганщини у російських «виборах до законодавчих органів влади».

Апеляційний суд скасував попереднє рішення та визнав пасічника винним за статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України);

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні виборів на тимчасово окупованій території за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (добровільне обрання до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території).

Вирок передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. пасічник перебуває у розшуку, а строк відбування покарання почнеться з моменту його затримання.

Досудове розслідування проводили слідчі СБУ Донецької та Луганської областей.

👉 Також раніше повідомлялось, що СБУ викрила двох осіб, причетних до державної зради та колабораційної діяльності, які нині працюють на окупантів у структурах так званих «мвд» та «мчс». Їм загрожує довічне ув’язнення.