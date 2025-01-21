700 тисяч вбитих солдатів: Трамп назвав втрати України у війні

Україна за майже три роки війни втратила неймовірно велику кількість солдат – приблизно 700 тисяч військовослужбовців. Про втрати росії – вони більші, проте й країна більша. Про це повідомив 47-й президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами 20 січня, повідомляє «Голос Америки».

📢 «Я думаю, було б дуже правильно закінчити цю війну. У нас є цифри. Майже мільйон російських солдатів загинули. Близько 700 тисяч українських військових вбито. Росія більше (України – ред.), вона може втрачати більше солдатів, але так не треба керувати країною», – зазначив Трамп.

Він підкреслив, що війна в Україні «ніколи не мала починатись». За його словами, якби він обіймав посаду президента у 2022 році, військового конфлікту вдалося б уникнути:

📢 «Я маю поговорити з президентом путіним. Справи у нього йдуть не дуже добре. Він упирається. Але більшість людей думали, що війна за тиждень закінчиться. А зараз… Так що він не може бути у захваті… Зеленський хоче укласти договір. Я не знаю, чи хоче цього путін. Я думаю, що він (путін) руйнує росію, не укладаючи угоду».

Трамп також висловив думку, що росія незабаром може зіткнутися з серйозними економічними викликами.

📢 «Подивіться на її економіку, на інфляцію у росії. Я сподіваюсь… я добре з ним (путіним. – Ред.) ладнав. Сподіваюсь, він захоче укласти угоду», – додав новообраний президент США.

Примітно, що під час своєї інавгураційної промови Трамп жодного разу не згадав ані Україну, ані росію.

У той же час 21 січня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що володимир путін, заявляючи про готовність до переговорів зі США, поставив умову – повну капітуляцію України.

☝️ Також повідомлялось, що новообраний президент США Дональд Трамп, обійнявши посаду, у свій перший робочий день підписав указ, спрямований на зміну процедури надання громадянства дітям, народженим на території Сполучених Штатів.