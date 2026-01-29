Золото оновило історичний рекорд: понад $5500 за тройську унцію

Світові ціни на золото вперше в історії перевищили рівень у $5500 за тройську унцію. Про це свідчать дані біржі Comex у четвер, 28 січня.

Станом на 10:30 за київським часом котирування квітневих ф’ючерсів на золото на Comex зросли майже на 4% — до $5560 за унцію, після того, як у ході торгів ціна підіймалася до абсолютного рекорду $5586. Дорогоцінний метал оновлює максимуми дев’яту торгову сесію поспіль.

☝️ У понеділок золото вперше подолало психологічну позначку $5000, а лише за тиждень його вартість зросла більш ніж на 10%. Основними драйверами зростання стали високий попит на захисні активи, активні закупівлі з боку центральних банків та ослаблення долара США.

📢 «Ціни на золото зростають через попит на безпечні активи на тлі геополітичної ситуації і навіть політичної ситуації в США, яка не виглядає дуже добре. Існують побоювання щодо незалежності ФРС. А коли це відбувається, довіра інвесторів до фінансової системи знижується», — зазначила аналітик ANZ Соні Кумарі у коментарі для Reuters.

Інвестори дедалі більше занепокоєні незалежністю Федеральної резервної системи США. Причинами стали кримінальне розслідування адміністрації Дональда Трампа проти голови ФРС Джерома Павелла, спроби усунення губернатора ФРС Лізи Кук, а також майбутнє призначення нового керівника регулятора у травні.

📈 З початку 2026 року золото подорожчало більш ніж на 27%, після стрімкого зростання на 64% у 2025 році. Аналітики IG Markets попереджають, що через параболічний характер руху можливий короткостроковий “відкат” цін, однак фундаментальні чинники залишатимуться сприятливими протягом усього 2026 року.

На ринку інших дорогоцінних металів також зафіксовано рекордні значення:

🔹 Срібло подорожчало на 1,4% — до $118,25 за унцію , а впродовж сесії досягало рекорду $120,45 . З початку року ціна зросла більш ніж на 60% .

подорожчало на , а впродовж сесії досягало рекорду . З початку року ціна зросла . 🔹 Платина зросла на 2,8% — до $2770,49 , після оновлення історичного максимуму $2918,80 .

зросла на , після оновлення історичного максимуму . 🔹 Паладій додав 1,6% — до $2107,37 за унцію.

👉 Нагадаємо, напередодні ціни на золото перевищили $5300 за унцію після заяв Дональда Трампа, який позитивно оцінив рекордне ослаблення долара США. Раніше також повідомлялося, що економічну політику Трампа підтримують лише 31% американців, згідно з опитуванням Associated Press.