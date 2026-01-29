П’ятниця, 30 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Золото оновило історичний рекорд: понад $5500 за тройську унцію

Денис Молотов
Золото оновило історичний рекорд: понад $5500 за тройську унцію
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Світові ціни на золото вперше в історії перевищили рівень у $5500 за тройську унцію. Про це свідчать дані біржі Comex у четвер, 28 січня.

Станом на 10:30 за київським часом котирування квітневих ф’ючерсів на золото на Comex зросли майже на 4% — до $5560 за унцію, після того, як у ході торгів ціна підіймалася до абсолютного рекорду $5586. Дорогоцінний метал оновлює максимуми дев’яту торгову сесію поспіль.

☝️ У понеділок золото вперше подолало психологічну позначку $5000, а лише за тиждень його вартість зросла більш ніж на 10%. Основними драйверами зростання стали високий попит на захисні активи, активні закупівлі з боку центральних банків та ослаблення долара США.

📢 «Ціни на золото зростають через попит на безпечні активи на тлі геополітичної ситуації і навіть політичної ситуації в США, яка не виглядає дуже добре. Існують побоювання щодо незалежності ФРС. А коли це відбувається, довіра інвесторів до фінансової системи знижується», — зазначила аналітик ANZ Соні Кумарі у коментарі для Reuters.

Інвестори дедалі більше занепокоєні незалежністю Федеральної резервної системи США. Причинами стали кримінальне розслідування адміністрації Дональда Трампа проти голови ФРС Джерома Павелла, спроби усунення губернатора ФРС Лізи Кук, а також майбутнє призначення нового керівника регулятора у травні.

📈 З початку 2026 року золото подорожчало більш ніж на 27%, після стрімкого зростання на 64% у 2025 році. Аналітики IG Markets попереджають, що через параболічний характер руху можливий короткостроковий “відкат” цін, однак фундаментальні чинники залишатимуться сприятливими протягом усього 2026 року.

На ринку інших дорогоцінних металів також зафіксовано рекордні значення:
  • 🔹 Срібло подорожчало на 1,4% — до $118,25 за унцію, а впродовж сесії досягало рекорду $120,45. З початку року ціна зросла більш ніж на 60%.
  • 🔹 Платина зросла на 2,8% — до $2770,49, після оновлення історичного максимуму $2918,80.
  • 🔹 Паладій додав 1,6% — до $2107,37 за унцію.

👉 Нагадаємо, напередодні ціни на золото перевищили $5300 за унцію після заяв Дональда Трампа, який позитивно оцінив рекордне ослаблення долара США. Раніше також повідомлялося, що економічну політику Трампа підтримують лише 31% американців, згідно з опитуванням Associated Press.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Корупція в ДПС на Чернігівщині: податківців викрили на системних поборах з бізнесу

КРИМІНАЛ

Людство за 85 секунд до катастрофи: Годинник Судного дня

СУСПІЛЬСТВО

Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей – ЦНС

ПОДІЇ

Житлові ваучери для ВПО з ТОТ: як не працює програма

ТОЧКА ЗОРУ

Кількість боїв на фронті за добу зросла, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

ПОДІЇ

У Києві жінку підозрюють у катуванні 9-річної дитини

КРИМІНАЛ

Обстріли Донеччини: за добу загинули двоє людей, ще троє поранені

ВІЙНА

Україна отримає 85 млн євро на закупівлю додаткового газу

ЕКОНОМІКА

Парламентську асамблею Ради Європи очолила Петра Байр

ВАЖЛИВО

САП: підозри отримали 41 депутат Верховної Ради IX скликання

КРИМІНАЛ

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових: розпочато процес ідентифікації

ВАЖЛИВО

Аварійні відключення світла запровадили у п’яти областях України через атаку рф

ВАЖЛИВО

Укренерго повідомило про аварійні відключення електроенергії в регіонах

ВАЖЛИВО

Атака на Одесу: під завалами знайшли ще одну жертву

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 103 бойових зіткнення, окупанти здійснили 99 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ