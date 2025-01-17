Зеленський провів зустріч у Києві з лідером опозиції Словаччини

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером опозиційної партії Словаччини «Прогресивна Словаччина» Міхалом Шимечкою та іншими представниками делегації. Інформацію про це повідомляє Офіс Президента в п’ятницю, 17 січня.

📢 «Ми готові говорити про енергетичну безпеку. Я розумію, що ця тема чутлива. Звісно, ми дуже відкриті. Ми готові допомагати словакам з енергетичною стабільністю та безпекою. Але для нас дуже важливо чути сигнали зі Словаччини, що ви також підтримуєте українців на нашому шляху до ЄС і НАТО, це для нас важливо», – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що в Києві готові приймати словацьких лідерів, маючи на увазі прем’єр-міністра Роберта Фіцо, але зазначив, що цього разу прибув «приїхав інший лідер».

📢 «Ваш візит – сигнал, що ви підтримуєте нашу суверенність і територіальну цілісність», – підкреслив глава держави, додавши, що Київ відкритий до діалогу з нинішньою словацькою владою.

У свою чергу, Міхал Шимечка висловив вдячність Зеленському за зустріч, а також відзначив героїзм українців і Збройних сил України: “Українці захищають не лише свою країну, а й усю Європу”.

📢 «Я просто хотів передати сигнал, що багато хто в Словаччині дуже цінує Україну. І ми бажаємо, щоб Україна була безпечною, суверенною, і жила в Європейському Союзі. Це абсолютно ключове для наших народів», – підкреслив Шимечка.

Він також зазначив, що інтеграція України до ЄС сприятиме розвитку економіки.

📢 «Тому, що Україна – це Європа, і я можу говорити від імені моєї політичної партії, членів парламенту, а також виборців і людей у Словаччині. Ми зробимо все, щоб підтримати Україну», – запевнив політик та глава опозиційної партії Словаччини.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 13 січня запропонував Володимиру Зеленському зустрітися поблизу кордону для обговорення проблем із транзитом газу. У відповідь Зеленський запросив його до Києва в п’ятницю, 17 січня. Однак замість прем’єра до столиці України прибули опозиційні сили на чолі з Міхалом Шимечкою.