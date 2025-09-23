Зеленський і директорка МВФ обговорили використання активів рф

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою у Нью-Йорку. Про результати перемовин він повідомив у вівторок, 23 вересня, на своїй сторінці у соцмережах.

📢 «Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, сторони окремо торкнулися питання порушень росією повітряного простору країн – членів НАТО. Зокрема, йшлося про інцидент 22 вересня в Копенгагені. Президент наголосив:

📢 «Обмінялися думками щодо причин. Якщо не буде рішучої відповіді союзників – держав та інституцій – на агресивні провокації, росія продовжить їх».

Зеленський висловив вдячність Георгієвій за особисту увагу до України, а також подякував МВФ за програми, що сприяють зміцненню української економіки.

У межах візиту до США він також зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. На переговорах сторони обговорили шляхи завершення війни, гарантії безпеки та перспективи економічної співпраці.

☝️ Крім того, очікується зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на вівторок, 23 вересня.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про застосування трьох нових пакетів санкцій України. Вони спрямовані проти пропагандистів, осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях, та проти тих, хто дестабілізує ситуацію в Молдові на користь москви.