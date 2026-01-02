П’ятниця, 2 Січня, 2026
Запоріжжя під масованою атакою БпЛА: щонайменше дев’ять влучань

Денис Молотов
Запоріжжя під масованою атакою БпЛА: щонайменше дев’ять влучань 01

Атака на Запоріжжя відбулася увечері 1 січня та тривала в ніч на 2 січня. Війська рф завдали щонайменше дев’ять ударів безпілотниками по обласному центру. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Перед початком обстрілу керівник ОВА інформував про загрозу застосування БпЛА по області, а згодом — про активний рух дронів рф. Більшість з них тримали курс саме на Запоріжжя. Близько 23:45 стало відомо про перше займання в місті.

📢 «Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях», — написав Федоров.

Після опівночі очільник області повідомив ще про одне займання внаслідок ворожої атаки. За попередніми даними, обійшлося без загиблих, однак атака безпілотників на Запоріжжя та область тривала, надходила інформація про повторні вибухи.

За уточненою інформацією, двоє людей дістали поранення внаслідок ворожих ударів по Запорізькому та Пологівському районах.

☝️ Загалом упродовж доби окупанти завдали 737 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області, зокрема:

  • 9 авіаційних ударів — по Біленькому, Запасному, Гуляйполю, Святопетрівці, Верхній Терсі, Зеленому, Прилуках, Цвітковому;
  • 449 атак БпЛА різної модифікації, переважно FPV, — по Запоріжжю, Кушугуму, Червонодніпровці, Біленькому, Мар’ївці, Григорівському, Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Комишувасі, Новоандріївці, Новоданилівці, Преображенці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Дорожнянці, Варварівці, Солодкому;
  • 4 обстріли з РСЗВ — по Малих Щербаках, Гуляйполю, Малій Токмачці, Солодкому;
  • 275 артилерійських ударів — по територіях Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Зеленого, Дорожнянки, Варварівки, Солодкого.

⚠️ У Запоріжжі нічна атака стала однією з наймасованіших за період новорічних свят. Значну частину ворожих цілей Сили оборони України знищили ще на підльоті до міста, що дозволило уникнути жертв серед цивільних.

📢 За словами Федорова, ворогу дев’ять разів вдалося влучити дронами по території міста. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та елементи інфраструктури. Станом на ранок зафіксовано десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.

🏥 У лікарнях Запоріжжя наразі залишаються 30 людей, які постраждали під час попередніх масованих атак. Медики надають усю необхідну допомогу.

На сьогодні заплановано:
  •  відновлення герметичності у 12 багатоповерхівках — закриття вибитих вікон, дверей і балконів з урахуванням мінусової температури;
  •  повне розчищення прилеглих територій і дорожнього полотна, зокрема в Дніпровському районі.

Очікується, що ці роботи будуть виконані до кінця дня.

⚡️ Окремо повідомляється, що ворог намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом. До екстрених служб надійшло 54 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що атака рф на порти України була здійснена у перший день нового року. Окупаційні російські війська завдали дронового удару по портовій інфраструктурі.

