Неділя, 23 Листопада, 2025
З Білорусі повернули 31 ув'язненого українця

Денис Молотов
Денис Молотов
З Білорусі повернули 31 ув’язненого українця

Україна сьогодні, 22 листопада, здійснила повернення 31 полоненого українця, що були визволені з території Білорусі. Усі вони відбували тюремні строки за вироками місцевих судів — від двох до одинадцяти років. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив (КШППВ) у Telegram.

У повідомленні зазначається, що на батьківщину повертаються як жінки, так і чоловіки, які були затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення. Вік наймолодшої з них становить 18 років, найстаршому — 58. Серед звільнених є особи з тяжкими захворюваннями, зокрема онкологічними.

📢 «Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф», — йдеться в заяві штабу.

Зазначається, що всім звільненим українцям буде надано необхідну медичну допомогу та подальшу реабілітацію після повернення.

☝️ Як повідомлялося раніше, білоруський формальний лідер олександр лукашенко підписав рішення про помилування 31 громадянина України, які вже сьогодні повертаються додому. Представники Лукашенка стверджували, що ці громадяни нібито «вчинили кримінальні злочини».

Окрім цього, були помилувані два католицькі священники, звільнення яких, за словами білоруської сторони, відбулося «на прохання папи римського Лева XIV».

👉 Також нагадаємо, що в Україну повернули тіла 1000 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

