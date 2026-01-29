П’ятниця, 30 Січня, 2026
В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових: розпочато процес ідентифікації

Денис Молотов
В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових: розпочато процес ідентифікації
Обмін тілами полеглих Захисників / КШППВ

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це у четвер, 29 січня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

📢 «Слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих», — зазначили у повідомленні.

☝️ У Координаційному штабі традиційно подякували всім державним органам, відомствам і організаціям, які були залучені до процесу повернення тіл загиблих українських Захисників.

🔁 Водночас пресслужба державного проєкту Координаційного штабу «Хочу жить» повідомила, що Україна у межах обміну передала росії 38 тіл загиблих російських окупантів.

📌 Серед переданих тіл знову виявилося тіло громадянина рф валентина бозикова з Хакасії. Його рештки Україна вже передавала російській стороні під час попередньої репатріації. У проєкті наголосили, що йдеться не про поодинокий випадок, а про системну проблему з боку рф.

📢 «Чи міністерству оборони рф настільки наплювати на своїх загиблих і зниклих безвісти, чи їх кількість настільки велика, що вони не справляються з обробкою тіл.Але вже практично регулярно серед тіл, які росія передає в Україну, виявляються тіла загиблих росіян. Це не якісь поодинокі випадки, а системна проблема», – йдеться в повідомленні проєкту «Хочу жити».

🔬 Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що за рік в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих Захисників із різних напрямків фронту. Наразі працюють 23 лабораторії, які проводять ДНК-експертизи. Після цього росія вже п’ять разів передавала Україні по 1000 тіл загиблих.

